超級厄爾尼諾︱料極端降雨更頻繁 前天文台長指今年颱風較少但熱浪逼人 中暑或成「隱形殺手」

氣候變化為本港帶來的嚴峻挑戰，香港地球之友今日（27日）舉辦傳媒聚會，今年可能是超級厄爾尼諾年，而在超級厄爾尼諾與全球暖化疊加下，香港以至全世界都受熱浪威脅。天文台前台長、科大環境及可持續發展學部客席教授岑智明提醒，雖然厄爾尼諾下颱風路徑更偏向北而更多吹向華東、台灣、日本一帶，進入南海的相對數量較少，但一旦進入南海則更容易增強至「強颱風」甚至「超級颱風」。

他又指出，相比起颱風，在熱浪威脅下中暑作為「隱形殺手」更應受社會關注；而氣象學家亦呼籲市民避免在酷熱天氣下暴晒，戶外工作者注意補水。

熱浪威脅本港 中暑或成「隱形殺手」

中大地球與環境科學系教授戴沛權解釋，厄爾尼諾是自然現象，並非氣候變化的成因或結果，主要是太平洋信風周期性減弱，令溫暖海水慢慢向東移，致海水溫度、降雨帶，及大氣環流等都出現改變，令全球不同地方將出現高溫熱浪、乾旱、強降雨、水浸，及山火等。

據世界氣象組織預報顯示，今年的厄爾尼諾已經形成，預測在10至12月發展成「超級厄爾尼諾」現象的機會率達達八成以上，甚至持續到明年春季。岑智明解釋，一般厄爾尼諾意指東太平海水水溫上升攝氏0.5度，而「超級厄爾尼諾」則是指東太平海水水溫上升攝氏2度或以上，但不論超級與否，都會令到位於西太平洋的國家及地區，如菲律賓、印尼及澳洲等地會出現乾旱，易生山火；而位於東太平洋的地區，如美國、墨西哥、南美洲某些國家則會出現水災，而中國華南亦同樣會多雨。

戴沛權補充，厄爾尼諾會與相反的現象拉尼娜交替出現，整個循環周期大致是2至7年。由於自然發生的超級厄爾尼諾現象，正正發生於溫室氣體排放而持續暖化的世界當中，故兩者影響疊加下令全球極端天氣及社會各樣風險增加，甚至是「倍增」。

岑智明：全球暖化疊加 極端降雨更頻繁 料颱風進入南海數量較少

至於對本港的影響，岑智明指出，由於香港正處於乾旱及多雨的區域之間，故難以判斷今年到底會多雨或少雨，但隨著全球暖化疊加令海洋變暖，大氣有更多能量儲存更多水氣，按常理而言會出現更多極端降雨。在颱風方面，他則以同樣是超級厄爾尼諾年的2015年作例子，指大部分熱帶氣旋生成位置於偏東，且大多在菲律賓呂宋島以東轉向北，故今年較多颱風會出現在華東、台灣、日本，及韓國等地區，與今年超強颱風「巴威」的路徑吻合。

他續指，進入香港所在南海的颱風，數目上雖然會較正常年相若甚至少，但同樣由於熱帶氣旋生成於太平洋更東的深處，於海洋上發展時間更長，更容易增強至「強颱風」甚至「超級颱風」，正如剛吹襲本港的強颱風「紅霞」，即使數量不多，但只要有一個超級颱風襲港，可以造成的破壞亦不容忽視。

專家籲小心中暑 熱夜增死亡風險

不過，岑智明及戴沛權等氣象學家均確定，全球氣溫都會在超級厄爾尼諾下升高，或會增加中暑風險。岑智明強調，據港大研究，估計暑熱導致每年約300人死亡，相關死亡人數其實高於颱風、暴雨等其他自然災害死亡人數，而外地研究亦顯示暑熱相關死亡數字被嚴重低估。

他亦指，本港熱浪會導致連續數天出現酷熱天氣，並增加「熱夜」風險，戶外工作者、基層市民、長期病患及老幼較易受影響，「尤其是熱夜，啲熱力焗住唔散會產生所謂熱島效應，真係好辛苦㗎；尤其是連續幾日幾夜嘅酷熱天氣，係會增加死亡風險。」

香港地球之友首席政策研究員洪藹誠補充，中暑、熱衰竭及脫水均會造成健康風險，誘發疾病甚至惡化，嚴重會引致死亡。他呼籲市民留意天氣預報，酷熱天氣下避免長時間在戶外暴晒；戶外工作者應注意補充水份。他續指，家居要注意通風，酷熱時應開風扇、冷氣，，或可前往附近商場、社區中心、圖書館等避暑，「唔好硬頂，因為頂唔住真係會死人！」

洪藹誠亦指出，氣候變化造成的極端天氣現時已經切實影響香港市民生活，提到現時本港可能是又熱又濕，「但如果佢更熱更濕，我哋嘅家居同社區我哋嘅日常生活係咪已經準備好？」他希望透過提升市民對氣候風險意識，配合推動完善氣候政策，令香港成為對天災氣候變遷具韌性的城市。

記者：趙克平

攝影：何君健