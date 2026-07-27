胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護

英國《泰晤士報》早前報道，上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，在英國倫敦希斯路機場被扣留，並被告知將被遣返香港。消息指，他最終獲准入境英國。美聯社周日報道，他獲准「入境保釋」（Immigration Bail）形式留英7天，或於周三被遞解出境。

胡志偉接受美聯社訪問時透露，英國邊境部門當時只批准他以「入境保釋」（Immigration Bail）形式逗留英國7天，意味著他或於本周三被遞解出境， 原定與家人相聚數月的計劃被迫縮短。他表示，赴英前與英方相關部門溝通，但抵埗後仍被質疑可能有尋求長期居留等其他目的。

胡志偉稱，自己並非前往英國尋求政治庇護，而是希望與已於2022年移居英國的妻兒團聚。他表示，事件令他擔心日後能否再次入境英國探望家人，並希望英國內政部重新考慮有關決定。

胡志偉今年6月30日刑滿出獄，獲釋後不足一個月立即離港。

他指，服刑期間每月只能與妻兒通話10分鐘，書信往來亦需時約一個月。他表示，經歷多年牢獄生活及父母先後離世後，已無意再參與政治活動，希望重新開始，珍惜與家人團聚的時光，「目前最重要的事情，就是與家人一起生活。」

現年63歲的胡志偉從政近30年，曾當過區議員、立法會議員，以及已解散的前民主黨主席，其於「35+顛覆案」中，被判囚4年5個月，今年6月30日刑滿出獄，獲釋後不足一個月立即離港。