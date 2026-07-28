浙江女讚職場友善 助弱勢獲使命感 人才辦活動分享落戶經驗 以港為家

「我的目標很明確，就是想在這裏一直工作和生活下去。」浙江女生林怡居港兩年半，逐漸適應及愛上香港高效便利的生活，她指現時在可持續發展領域工作，助弱勢社群就業，包括培訓視障人士學習AI應用等，獲得巨大使命感，也令她更堅定以香港為家、留港長遠發展的決心。

林怡早前應香港人才服務辦公室（人才辦）邀請，為「全球線上招聘會擔任講座嘉賓，與全球人才分享落戶經驗及在港工作和生活的建議，鼓勵他們來港發展，大讚香港職場友善，能平衡工作與生活，呼籲大家勇敢踏出第一步，來港為自己創造新機遇。

來自浙江溫州的林怡曾赴美留學，後於港大完成碩士學位，畢業後決定留港發展。她表示，香港國際化的環境及龐大發展機遇，加上中西文化交融及快慢兼備的生活節奏，是她留港的主要因素，「內地工作壓力大，相比之下香港職場較重視工作生活平衡，而且發展機會較多。」

現於人力資源機構RGF Staffing HKSG任職的林怡，負責推動協助有特殊需要人士投身職場的社會計劃，她指印象最深刻的是與黑暗中對話（香港）基金會合辦的工作坊，專為視障人士提供AI技能訓練，自己也因而在全黑環境中體驗盲人世界，從而更能感受視障者的困難，更認識了Carol，對方如今從學員變成她的好友兼同事，「能夠用自身力量幫助有需要人士，為我帶來目標感和使命感，更決心未來留港發展。」

談到香港職場，她大讚：「公司重視員工福祉，推出不少提倡員工身心健康的措施，公司上下都包容友善，溫暖的職場文化，讓員工感受到關愛和尊重。」她還不時在小紅書分享其在港生活及職場經歷，獲得熱烈迴響。

苦練廣東話融入社區

以一口流利廣東話受訪的林怡表示，「學習語言是了解當地文化最好的方式，我想學好廣東話，更好地融入社區。」

她又指身邊有朋友為居住空間及生活成本而選擇港深通勤，但她堅持在港居住，認為更能深入體驗本地生活。

早前她在人才辦的活動中分享自己來港發展及落戶的體驗，過程中也接觸不少人士都對來港發展充滿興趣。她建議全球人才好好探索香港多元的發展機遇，抱持開放心態，勇於嘗試，尋找合適方向，為自己創造更多無限可能。