Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

浙江女讚職場友善 助弱勢獲使命感 人才辦活動分享落戶經驗 以港為家

社會
更新時間：09:00 2026-07-28 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-28 HKT

「我的目標很明確，就是想在這裏一直工作和生活下去。」浙江女生林怡居港兩年半，逐漸適應及愛上香港高效便利的生活，她指現時在可持續發展領域工作，助弱勢社群就業，包括培訓視障人士學習AI應用等，獲得巨大使命感，也令她更堅定以香港為家、留港長遠發展的決心。

林怡早前應香港人才服務辦公室（人才辦）邀請，為「全球線上招聘會擔任講座嘉賓，與全球人才分享落戶經驗及在港工作和生活的建議，鼓勵他們來港發展，大讚香港職場友善，能平衡工作與生活，呼籲大家勇敢踏出第一步，來港為自己創造新機遇。

來自浙江溫州的林怡曾赴美留學，後於港大完成碩士學位，畢業後決定留港發展。她表示，香港國際化的環境及龐大發展機遇，加上中西文化交融及快慢兼備的生活節奏，是她留港的主要因素，「內地工作壓力大，相比之下香港職場較重視工作生活平衡，而且發展機會較多。」

現於人力資源機構RGF Staffing HKSG任職的林怡，負責推動協助有特殊需要人士投身職場的社會計劃，她指印象最深刻的是與黑暗中對話（香港）基金會合辦的工作坊，專為視障人士提供AI技能訓練，自己也因而在全黑環境中體驗盲人世界，從而更能感受視障者的困難，更認識了Carol，對方如今從學員變成她的好友兼同事，「能夠用自身力量幫助有需要人士，為我帶來目標感和使命感，更決心未來留港發展。」

談到香港職場，她大讚：「公司重視員工福祉，推出不少提倡員工身心健康的措施，公司上下都包容友善，溫暖的職場文化，讓員工感受到關愛和尊重。」她還不時在小紅書分享其在港生活及職場經歷，獲得熱烈迴響。

苦練廣東話融入社區

以一口流利廣東話受訪的林怡表示，「學習語言是了解當地文化最好的方式，我想學好廣東話，更好地融入社區。」

她又指身邊有朋友為居住空間及生活成本而選擇港深通勤，但她堅持在港居住，認為更能深入體驗本地生活。

早前她在人才辦的活動中分享自己來港發展及落戶的體驗，過程中也接觸不少人士都對來港發展充滿興趣。她建議全球人才好好探索香港多元的發展機遇，抱持開放心態，勇於嘗試，尋找合適方向，為自己創造更多無限可能。

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
14小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
22小時前
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
13小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
13小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
14小時前
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞 網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞  網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
影視圈
12小時前
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
方嘉柏（右）第五度登上冠軍練馬師寶座。
甜甜小記│方嘉柏續申請雷神任帥
名家專欄
16小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前