颱風紅霞︱機管局：今日約350航班取消 料中午過後陸續恢復 目標明早恢復正常運作

颱風紅霞丨香港天文台今日（26日）上午7時10分改發八號西南烈風或暴風信號，取代九號烈風或暴風風力增強信號，並考慮在中午12時至2時改發三號信號。機管局早上10時聯同本地航空公司，交代風暴期間，機場及航班的運作情況。

機管局：昨晚有2000旅客滯留機場

機管局機場服務總監楊達榮表示，今日共處理675航班當中，約350班航班取消，相信大部分航班會在中午恢復，預計今日服務會相當繁忙，會考慮3條跑道通宵運作，目標明早恢復正常服務。

楊達榮指，機場快綫今早9時恢復服務，昨晚有2000名旅客滯留機場，大部分是候機離港的旅客。當局說，部分食肆通宵運作，增加600座位及充電設施，亦安排100個工作人員向旅客派發物資，亦向抵港旅客派發餐券。而機場的「電子的士派籌系統」在8號風球生效後已經啟動，派發約1800個籌。他提到，最高峰有近400名旅客等候的士，但等候時間亦僅約1小時。

國泰：料航班傍晚逐步恢復

國泰航空昨日提前宣布取消今日凌晨1時15分至下午6時的所有抵港及離港航班。國泰機場總監呂珈蔚表示，正為受影響的旅客提供全力協助，會優先確保員工安全。她解釋有關安排是希望讓旅客提早規劃行程，合共取消約200個航班，預計服務會於傍晚時間逐步恢復。

香港航空機場及地面服務副總經理葉啓基說，今日大部分航班會維持運作，包括早上至中午的70個離港及抵港航班，已增設人手提供協助。

香港快運航空機場服務高級經理（香港）蔡啓進說，今日正午前會有20航班從香港出發，全日會有118航班運作，預期明早前全面恢復運作。公司亦已作出彈性票務安排，受颱風影響的旅客可於航班出發或之前進行改期或申請退款，費用會獲豁免。

大灣區航空地面服務副總經理馬詠珊說，公司昨日及今日有個別航班受颱風影響要取消，已通知受影響旅客，亦會有特別票務安排，旅客可於原定出發日的7日內更改機票，或於30日內辦理退款，費用會獲豁免。

相關新聞：

颱風紅霞‧交通消息｜八號風球生效 港鐵：荃灣綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫及迪士尼綫已全綫恢復服務

機管局昨日（25日）表示，截至下午4時50分，共有29班離港及20班抵港航班取消，126班離港及112班抵港航班延誤。機管局料有大量航班受影響，機管局將啟動航班重新編配機制，在天氣情況容許時協調航班有序升降。