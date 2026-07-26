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颱風紅霞｜八號風球下杏花邨寸步難行 市面逐漸回復人氣有市民冒雨趕返工

社會
更新時間：09:15 2026-07-26 HKT
發佈時間：09:15 2026-07-26 HKT

颱風「紅霞」襲港，天文台於今日（26日）凌晨1時10分發出九號烈風或暴風風力增強信號，隨後在早上7時10分改發八號西南烈風或暴風信號，至少維持至中午十二時，天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。經過「紅霞」一夜暴風蹂躪，隨着九號信號下調，市面逐漸回復人氣，街道上漸見不少急於返工的市民冒雨前往港鐵站。

《星島頭條》記者早上8時由觀塘乘坐私家車出發前往杏花邨，大雨雨勢持續，車程大致暢順，惟沿途所見一片沉寂，街道上行人亦寥寥可數，兩旁大多商舖仍拉下鐵閘，只有部分連鎖快餐店、便利店維持服務。

記者在杏花邨現場感受到風勢猛烈，雨勢頗大，橫風橫雨，令人寸步難行，強風挾帶雨水橫掃海濱長廊，海面有湧浪，附近戶外設施已加裝防水閘板。有市民拿著雨傘到海濱欲觀浪，惟不足一分鐘就因大風大雨而離開。

在九龍方面，紅磡九龍海逸君綽酒店對開的海濱長廊，今早未見往日游早水及晨運的市民身影，但有身穿雨褸的市民無懼風雨，在雨中散步；另一邊廂，紅磡碼頭因所有過海渡輪暫停服務而顯得一片冷清，路上可見被強風吹倒的雪糕筒路標。

黃埔花園港鐵黃埔站附近，街上人流漸增，不少市民步入港鐵站，相信是趕往上班。

記者、攝影：黃子龍


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