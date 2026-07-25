颱風紅霞︱啟德體育園 : Ian陳卓賢演唱會繼續進行至完場 籲參加者提早計劃回程交通安排

因應天文台宣布將於今晚10時10分改發八號烈風或暴風信號，為安全考慮，啟德體育園提前作出部署以加強應對。園方宣布現正於啟德體藝館舉行的音樂會，將繼續進行至完場；參加者請提早計劃回程的交通安排，預留充足的時間前往安全的地方。

除停車場及啟德零售館會繼續開放外，園內所有場地設施將於八號熱帶氣旋警告信號發出後陸續關閉。所有賽事及活動將會取消。有關票務及活動的最新安排，請留意活動主辦方的公布。

因應天文台宣布將於今晚10時10分改發八號烈風或暴風信號，為安全考慮，啟德體育園提前作出部署以加強應對。

颱風期間，啟德體育園所有社區活動及體育設施預訂將會取消。已預訂設施的「啟德體育園之友」會員，請登入啟德體育園網上預訂系統，在預訂紀錄中領取電子現金券，並在限期內重新租用；或重新預訂10日內可供使用的設施。

相關新聞:

Ian陳卓賢演唱會2026｜啟德體育園提醒觀眾預留充足交通時間 勿攜長於35cm雨傘入場

有關啟德零售館內各商店的營業安排，請參考各商戶的最新公布。市民亦可透過啟德體育園社交媒體，查詢園內各設施的服務安排。市民出行時應注意安全，並留意交通情況。