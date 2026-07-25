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颱風紅霞︱機場多班航班取消及延誤 國泰航空櫃位大排長龍

社會
更新時間：20:23 2026-07-25 HKT
發佈時間：20:23 2026-07-25 HKT

颱風紅霞逼近，本港航空交通受影響。機場管理局表示，多班抵港航班取消。國泰航空亦宣布，明日(26日)凌晨1時15分至下午6時抵港及離港航班全部取消。

記者今晚約7時到香港國際機場視察，客運大樓整體人流與平日相若，惟離境大堂多個航班顯示屏顯示航班取消或延誤，國泰航空客戶服務櫃位一度排起長龍，約上百人輪候。

有正在輪候的市民表示，原定今晚乘搭航班前往米蘭，已取得登機證，惟臨近登機時間才接獲通知航班取消，形容是「臨尾香」。她稱心情焦慮，對後續安排未有頭緒。她亦表示已購買旅遊保險，但「未有心情搞」，未清楚具體安排。​

另一名旅客張先生表示，他昨日由珠海抵港，原計劃乘搭航班前往東京，惟昨日12時得知航班已被取消。他已將機票改簽至明日下午，並打算留在機場等候。他稱購票時已加購保險，但不確定因颱風取消航班是否在賠償範圍內。

實習記者：歐翔泰

攝影 : 陳浩元

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