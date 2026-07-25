Ian陳卓賢演唱會2026｜啟德體育園提醒觀眾預留充足交通時間 勿攜長於35cm雨傘入場 

MIRROR成員陳卓賢（Ian）於啟德體藝館舉行九場《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱會7月23日開鑼，今日（25日）第三場場次，因應颱風「紅霞」逼近，為確保觀眾及工作人員安全，主辦單位宣布，演唱會提前兩小時至晚上6時23分開始，觀眾入場時間則提前至下午5時。啟德體育園提醒觀眾預留充足交通時間，以及不可攜帶長於35cm雨傘進場。

預留充足時間提早出門

為保障觀眾安全及提升入場效率，啟德體育園提醒所有觀眾預留充足交通時間，預留充足時間提早出門，提早到達場館，避免因天氣或交通情況影響入場時間；⁠長於35cm雨傘不可攜帶進場，建議攜帶摺疊傘，或使用園方提供的雨傘寄存服務（每次港幣10元）。

付費電子儲物櫃：設於啟德零售館及體藝館，詳情可瀏覽啟德體育園官網。

臨時雨傘桶/儲物架：設於各安檢入口，請記下位置及序號，以便散場時順利取回。

以及遵從現場工作人員指示，按指定路線有序進場。請觀眾留意交通情況，提早計劃回程安排，抵達安全的地方。

啟德體育園呼籲密切留意主辦單位MakerVille官方社交平台公布的最新安排。