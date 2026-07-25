颱風紅霞｜全港10區空氣污染指數達甚高水平 屯門「爆錶」
更新時間：15:56 2026-07-25 HKT
發佈時間：15:56 2026-07-25 HKT
發佈時間：15:56 2026-07-25 HKT
環境保護署預測今日（25日）稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平。全港15個一般空氣質素監測站，當中屯門已爆錶錄得「嚴重」水平，元朗、中西區等10區亦達至「甚高」水平。
環保署自昨日（24日）下午起在部分地區錄得較平常為高的空氣污染水平。受熱帶氣旋紅霞的外圍下沉氣流影響，本港今日天晴、酷熱及吹和緩西北風，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。
環保署表示，根據香港天文台預測，明日（26日）有狂風大驟雨，風勢頗大，預料屆時本港的空氣質素會得到改善。
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