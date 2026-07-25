颱風紅霞‧交通消息｜國泰取消周日凌晨1時15分至下午6時所有航班 快運今明取消約30班航班

颱風「紅霞」正逐漸增強及影響香港。中國內地鐵路單位宣布，多班來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次已經取消。

【15:16】國泰取消周日凌晨1時15分至下午6時所有航班。香港快運已調整今日至星期日的航班安排，約30班往返香港航班已經取消。大灣區航空表示，今日一班香港前往台北，及明日一班從台北返港的航班取消。

【13:45】港鐵密切留意熱帶氣旋「紅霞」對本港天氣的影響，會加強檢查車站和鐵路設施的防洪設備運作。在颱風期間，港鐵會在安全的情況下盡量維持服務。1號、3號及8號風球信號生效時，港鐵的重鐵及輕鐵服務會大致維持正常，而港鐵巴士會在8號信號生效3小時後暫停。由於颱風期間天氣或會急劇轉變，市民在8號或以上信號生效時，應留在安全的地方。隨著風暴接近本港及因應乘客量，服務班次或會有所調整。若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士可能在未有預先通知的情況下暫停。

高速鐵路（香港段）方面，港鐵會持續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

【13:07】機場運行執行總監姚兆聰表示，相信今晚至明天中午的航班會受打風影響，機管局及航空公司正積極研究，估計下午航空公司會陸續通知旅客航班的情況。他呼籲旅客如今晚或明天出行，最好先向航空公司確定航班才到機場，其他應對措施亦正開始準備。

【12:44】中國內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，下列高速鐵路列車車次取消：

2026年07月25日：

由廣州南站前往香港西九龍站：G6515,G6523,G6525,G6531

由廣州東站前往香港西九龍站：G6557,G6561

由汕頭站前往香港西九龍站：G6573,G6577

由廈門站前往香港西九龍站：G921,G925

由福州站前往香港西九龍站：G919,G923

由上海虹橋站前往香港西九龍站：G899,G385

由梅州西站前往香港西九龍站：G6589

由北京西站香港西九龍站：G897

由香港西九龍站前往廣州南站：G6516,G6522,G6524,G6532

由香港西九龍站前往廣州東站：G6560,G6564

由香港西九龍站前往汕頭站：G6574,G6578,G6398

由香港西九龍站前往廈門站：G922,G926

由香港西九龍站前往福州站*：G920

由香港西九龍站前往上海虹橋站：G900,G386

由香港西九龍站前往深圳北站：G5612

由香港西九龍站前往梅州西站：G6590

由香港西九龍站前往北京西站：G898

由香港西九龍站前往汕尾站：G5660

2026年07月26日：

由廣州南站前往香港西九龍站：G6515,G6523,G6525,G6531,G6539,G6507,G6517,G6519,G6521,G6501,G6527,G6529,G6533,G6535,G6537,G6581,G6583,G6585,G6587

由廣州東站前往香港西九龍站：G6545,G6547,G6549

由汕頭站前往香港西九龍站：G6573,G6577,G6397

由廈門站前往香港西九龍站：G921,G925

由福州站前往香港西九龍站：G919,G923

由上海虹橋站前往香港西九龍站：G899,G385

由深圳北站前往香港西九龍站：G5609,G5617,G5621,G5623

由梅州西站前往香港西九龍站：G6589

由北京西站前往香港西九龍站：G897

由張家界西站前往香港西九龍站：G6079

由湛江西站前往香港西九龍站：G6047

由肇慶東站前往香港西九龍站：G6579

由汕尾站前往香港西九龍站：G5659

由香港西九龍站前往廣州南站：G6516,G6522,G6524,G6532,G6540,G6508,G6518,G6520,G6538,G6502,G6528,G6530,G6534,G6536,G6526,G6582,G6584,G6586,G6588

由香港西九龍站前往廣州東站：G6546,G6548,G6550

由香港西九龍站前往汕頭站：G6574,G6578

由香港西九龍站前往廈門站：G922,G926

由香港西九龍站前往福州站：G920,G924

由香港西九龍站前往上海虹橋站：G900,G386

由香港西九龍站前往深圳北站：G5612,G5618,G5620,G5622

由香港西九龍站前往梅州西站：G6590

由香港西九龍站前往北京西站：G898

由香港西九龍站前往張家界西站：G6080

由香港西九龍站前往湛江西站：G6048

由香港西九龍站前往肇慶東站：G6580

2026年07月27日：

由深圳北站前往香港西九龍站：G5609

由香港西九龍站前往福州站：G924

2026年07月25-26日下列高速鐵路列車車次始發/終到站更改：

2026年07月25日：

更改終到站的車次：G913,G917 (終到站更改為廣州南站)

2026年07月26日：

更改始發站的車次：G914,G918 (始發站更改為廣州南站)

【12:16】富裕小輪「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」渡輪服務，暫時停止服務。屯門往來大澳航線，屯門往大澳的尾班渡輪已在上午11時開出，大澳往屯門的尾班渡輪將在下午2時開出。而東涌往來大澳航線，東涌往大澳的尾班渡輪已在上午10時開出，大澳往東涌的尾班已於上午11時開出。復航時間另行通知。

翠華船務公布，由於天文台將於下午1時至3時改發三號強風信號，渡輪服務需要調整，涉及馬料水來往東平洲、香港仔來往赤柱與蒲台島、馬料水來往塔門，以及來往西貢至滘西村與糧船灣。

長榮航空公布，受颱風「紅霞」影響，今日香港往台北的BR858航班，以及台北往香港的BR857航班取消。