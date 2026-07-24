Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食環署清潔工新雨裝 首階段五區採用 署方關注反饋承諾持續優化

社會
更新時間：21:05 2026-07-24 HKT
發佈時間：21:05 2026-07-24 HKT

雨季風季來臨，食環署會為前線清潔工人提供防護雨衣。目前前線清潔工人使用的全新防護雨裝，是食環署聯同香港紡織及成衣研發中心所研發，並自2025年8月起於旺角及大埔等五區陸續採用。新雨裝引入運動服技術，著重防水透氣與安全。針對有傳媒報道工友對新雨衣持不同意見，食環署表示高度關注，將會積極跟進並持續優化裝備，用心聆聽前線聲音。

食環署近年聯同專業團隊，全力研發全新雨裝，希望成為工友在雨天最可靠的「好伙伴」。
食環署近年聯同專業團隊，全力研發全新雨裝，希望成為工友在雨天最可靠的「好伙伴」。

引入運動服技術 提升防水透氣及安全系數

食環署近年聯同由創新科技署成立的「香港紡織及成衣研發中心」專業團隊合作，將運動員高性能運動服的技術注入新款雨裝，以提升前線清潔工人的工作舒適度與職業安全。

新防護裝備的布料達到歐盟標準，兼具防水、透氣與耐用性，並融入溫控考量，有效減少悶熱感。在細節設計方面，雨帽面部位置特別加入了隱藏式鬆緊帶及透氣網，使工友佩戴時更加合身舒適。此外，雨衣亦加入熒光及反光物料，顯著提升工友在昏暗雨天工作時的能見度，進一步加強人身安全保障。

經150名前線工友實測 首階段於五區推行

為確保裝備切合實際需要，食環署在研發期間廣泛收集前線工友的意見。署方邀請了來自六個不同地區、超過150名前線工友，進行為期長達六個月的雨季實地測試，從而不斷優化設計。全新雨裝目前已列入新合約條款，並自2025年8月起陸續採用。首階段已率先於旺角、大埔、葵青、荃灣及離島區推行。

針對近日有傳媒報導部分工友對新款雨衣持有不同意見，食環署表示高度關注，並強調會積極跟進與了解相關反饋。署方重申，將會持續檢視並優化前線防護裝備，用心聆聽前線人員的聲音，務求做到最好，以保障在雨中堅守崗位的清潔工友之工作安全與福祉。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
01:20
【有片】葵涌的士爭執案 警車開咪與6旬男乘客粗口對罵 涉事警被調離崗位
突發
6小時前
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
黃澤鋒婚姻陷入危機？因教女有分歧直斥太太野蠻又小器 陳麗麗反駁：佢堅持係我問題
影視圈
7小時前
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
00:40
伍詠薇物理治療師二哥罕現身  溫文爾雅撞樣劉偉強  妹妹32年前贈名錶現今飯敘齊戴上
影視圈
10小時前
受颱風「紅霞」影響，26日廣東鐵路或全線停運。香港天文台
00:57
颱風「紅霞」︱天文台今晚發一號戒備信號 廣東鐵路周日或全線停運
即時中國
5小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
10小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
10:03
梁珊離世｜長子首披露母離世原因：心臟有事 臨終前不捨親友 逝世前健步如飛思路清晰
影視圈
4小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
01:37
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
2026-07-23 16:57 HKT
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
01:05
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
11小時前
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
騰訊主管曬¥320萬年終獎涉洩密 遭即時炒魷兼永不錄用
即時中國
5小時前