昂坪360二十周年纜車夜航首航 羅淑佩讚締造「只在香港」獨特體驗

為昂坪360慶祝成立二十周年，今晚（24日）在昂坪市集隆重舉行「昂坪360二十周年纜車夜航」首航典禮，正式為暑假限定的夜航體驗揭開序幕。全線108架纜車在夜幕低垂之際穿梭於大嶼山夜空，昂坪市集亦同步變身懷舊霓虹燈大道，重現80年代香港經典街景，為市民及旅客提供耳目一新的夜遊體驗。

各界嘉賓主持亮燈 打造「只在香港」獨特體驗

首航典禮主禮嘉賓陣容鼎盛，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、機電工程署副署長（規管服務）李學賢、香港旅遊業議會副主席謝淦廷、香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢、旅遊業監管局行政總裁楊霸活、港鐵公司行政總裁楊美珍，以及昂坪360主席黃琨暐等人共同主持亮燈儀式，點亮市集的霓虹燈飾，慶賀夜航首航圓滿成功。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩於典禮致辭時指出，這項別出心裁的活動以光影致敬香港歲月風華，充分展現「文化+旅遊」的融合魅力，將本地文化的獨特元素融入旅遊體驗之中，為市民及旅客帶來耳目一新的夜遊選擇與晚間去處。她強調，活動的一大亮點在于締造「只在香港」的獨特體驗，讓旅客能在特定時刻與城市中，同時感受大嶼山美景與人文情懷的深度融合。

昂坪360主席黃琨暐致辭時表示，昂坪360二十年來持續推陳出新，由最初的標準車廂，發展至水晶車廂，再到2022年推出透明度超過八成的全景車廂，不斷帶來嶄新難忘的旅遊體驗。他提到，二十年間昂坪360已累計接待超過2,600萬名來自本地、全國及海外的賓客，這些數字背後的無數笑臉與故事，正是昂坪360二十年來最珍貴的片段。

市集重現80年代霓虹大道

亮燈儀式後，昂坪市集大道化身為懷舊霓虹燈主題大道，配合LED招牌重現昔日老香港街道風貌，退役纜車車廂亦結合彩燈裝置成為打卡熱點，天壇大佛更於夜航晚上特別亮燈，營造莊嚴寧靜氛圍。現場隨後舉辦「叱咤903星空下音樂會」，由人氣歌手獻唱多首流行曲及經典廣東歌，現場氣氛熱烈。

此外，賓客可於特定夜航日子在黃昏乘纜車欣賞日落，入黑後回程俯瞰機場與港珠澳大橋夜景。夜航來回門票成人為港幣$200，長者及小童為港幣$100，市集食肆亦配合延長營業時間並提供優惠。昂坪360更推出即抽即獎活動，大派總值超過港幣200萬元的豐富禮品，包括雙人來回機票及電子產品等。