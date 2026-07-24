AliExpress｜被歐盟重罰5.5億歐元 速賣通將提上訴：裁決與罰款不相稱

據星島環球網報道，針對歐盟近日依據《數字服務法》對速賣通處以5.5億歐元罰款一事，速賣通今日（24日）向《星島》回應稱：「對歐盟的裁決以及與此不相稱的罰款感到驚訝，並對此表示異議，將對這項決定提起上訴。」

速賣通向《星島》表示，阿里巴巴集團每年協助超過300億歐元的歐洲品牌產品在華銷售業務，而服務於歐洲消費者的業務平台全球速賣通的規模則要小得多。速賣通強調，自己始終並將繼續致力於履行其對消費者的各項義務，且已投入大量資源用於風險評估與緩解、產品安全及消費者保護等方面。速賣通認為，其本着合作與透明的精神與歐盟委員會進行了富有建設性的合作，也已做出多項改進並自願做出承諾，以期滿足《數字服務法案》下不斷變化的期望。

「今日的裁決以及與此不相稱的罰款，有悖於我們健全的風險管理框架以及我們所做出的重大、積極的改進。我們將對這項決定提起上訴。」速賣通表示。

7月20日，歐盟委員會宣布根據《數字服務法》，對阿里巴巴旗下跨境電商平台全球速賣通罰款5.5億歐元（約合人民幣42.5億元）。

根據歐盟委員會公布的調查報告，罰款源自2024年3月啟動的對速賣通的專項調查。歷經兩年，歐盟委員會認定平台沒有履行《數字服務法》規定的「系統性風險評估與緩解」義務：人工審核人員配比嚴重不足、非法商品違規上架且下架不及時、商家可輕易規避合規檢查、平台對商家處罰執行不到位等。

橫向對比，歐盟對速賣通的罰金是對Temu的2.75倍，是對馬斯克旗下X平台的4.58倍，位列中國公司在海外單筆第二大罰款。

針對此事，商務部新聞發言人7月20日表示：「中方注意到有關情況，對此表示強烈不滿和嚴正關切。中方堅決反對歐方以平台監管為由設置數字壁壘，並採取歧視性措施，限制打壓中國電商企業在歐正常經營。中方敦促歐方停止利用法律條文的模糊性濫用自由裁量權，公平、公正對待中國企業。中方將堅定支持中國企業運用法律武器維權，並將採取有力措施堅定維護企業利益。」

圖片來源：央廣網

值得一提的是，在商務部發聲的一天之後，速賣通於7月23日宣布將於今年9月率領一批中國品牌參展柏林國際消費電子展（IFA），3D打印ANYCUBIC、泳池機器人SEAUTO、電動出行ENGWE等多個頭部品牌均已加入，涵蓋機器人、3D打印、AR眼鏡、智能出行等前沿賽道，釋放出堅定的出海決心。

據悉，柏林IFA與CES、MWC並稱全球三大消費電子展，每年吸引全球數千家展商。

目前，速賣通在阿里財報中不單獨披露完整營收‌，其收入主要包含在阿里巴巴國際數字商業集團，2025財年阿里國際數字商業集團全年收入‌1441.7億元‌，同比增長9%。

需要注意的是，自2025年開始，歐盟對谷歌、X平台、Temu、速賣通等出海企業密集開出天價罰單。

2025年12月，歐盟根據《數字服務法》作出首份「不合規決定」，對X平台罰款1.2億歐元。歐盟指責X的「藍標認證」僅通過付費即可獲得，在界面設計上對用戶具有誤導性；X的廣告資料庫在透明度和可訪問性方面均不合規；X未按規定向符合條件的研究人員開放平台公共數據訪問權限。

X於今年2月宣布，已就上述罰款向歐盟常設法院提起上訴。3月，歐盟表示X已就「藍標認證」向歐盟委員會提交整改方案。

今年5月，Temu因同一個法案被歐盟罰款2億歐元（約合人民幣15億元）。

7月23日，歐盟宣布，谷歌在網絡搜索和應用商店業務中違反歐盟《數字市場法》，決定對其處以共計8.9億歐元罰款。歐盟委員會當天發表聲明說，谷歌在其搜索結果中優先展示自家購物、酒店、交通和體育等方面的服務，使第三方同類服務無法獲得同等程度的展示，構成對自有服務的「自我優待」。

《星島》記者：曹安潯 廣州報道