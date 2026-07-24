指屋宇署遣工人施工後單位失600萬美元貴重財物 公司女董事入稟索償

一間私人公司去年因長沙灣辦公室單位天台被指有違規結構，遭屋宇署向法庭成功申請封閉令，屋宇署其後安排施工人員前往拆卸，惟公司女董事稱未接獲屋宇署的相關通知。女董事及後發現天台被鑿開大洞通往單位內部，價值約600萬美元的貴重物品不翼而飛，包括金飾、兩塊經典勞力士手錶等。女董事昨日入稟高等法院，認為基於屋宇署的疏忽才導致盜竊事件發生，要求法庭下令撤銷單位的封閉令及評定財物損失價值等，並向屋宇署追討訟費等。

指未接獲屋宇署通知下物業遭頒封閉令

原告為PC FORTUNE COMPANY LIMITED（明珠代理有限公司），被告為BUILDING AUTHORITY（屋宇署）。原告的公司註冊地址為土瓜灣明倫街1號4樓，公司另是九龍青山道順利商業大廈19樓B室及B戶天台的登記業主。

入稟狀指，屋宇署表示原告持有的順利商業大廈B戶天台存在未經授權的違規結構。惟屋宇署未曾去信通知原告及公司董事鄭寶珠女士（音譯），並向法庭申請19B室及B戶天台的封閉令。在去年10月3日，區院法官批出封閉令。原告及鄭於同月10日才得知單位被批出封閉令，而屋宇署亦沒有去信原告的公司註冊地址通知原告。及後，原告反對有關封閉令，並向建築物上訴審裁小組提出上訴不果。

屋宇署遣工人天台挖洞拆窗後無裝回致出現失竊事件

原告強調，19B室並非B戶天台的唯一入口，若屋宇署拆除B戶天台的防盜窗，可經由20樓的走廊窗口進入B戶天台。去年10月24日，屋宇署的工人拆除20樓的走廊窗口進入B戶天台，惟拆除走廊窗口後，屋宇署長期沒有將窗口裝回，導致該窗口的玻璃缺失，進而引發工人在19B室內盜竊。原告認為，屋宇署只需申請B戶平台的封閉令，而非19B室，屋宇署侵犯了19B室的財產權及使用權。

原告表示，19B室原是原告經營金店及地產中介的辦公室，屬私人地方，鄭曾在此存放大量地契、金飾及貴重物品。單位自去年10月3日被查封後，原告被禁止進入19B室，而屋宇署則未經鄭的許可，安排工人進入19B更換門鎖。在今年3月18日，原告在九龍裁判法院承認於19B室的天台進行未經授權的建築工程，並在同月28日或之前，僱用建築工人拆除該違規結構。惟建築工人發現屋宇署的工人在天台挖了一個大洞通往19B室。

發現價值600萬美元財物不翼而飛兩度報案

鄭的助手透過大洞進入19B室，發現單位內一片狼藉，原告懷疑有人進入19B室盜竊，及後原告在19B室的入口安裝閉路電視及安裝鎖頭。原告認為，基於屋宇署的疏忽，導致其工人切割大洞引發貴重物品失竊。今年4月初，原告的助手發現閉路電視消失了，原告在月底向警方報案。警方進入19B室進行檢查，原告發現部分箱子是空的，包括金飾、兩塊經典勞力士手錶等貴重物品不翼而飛，價值約為600萬美元。當時B戶天台是有木板的，警方亦禁止原告和屋宇署進入19B室。

業主委員會在今年5月告知原告，因近期下雨導致房屋漏水，原告B戶天台的木板遺失。原告及後發現木板被屋宇署的工人移除，並在靠近19B室的B戶天台一側發現小孔，原告懷疑其目的是為了窺視19B室的內部情況，以便日後進一步盜竊。原告遂於5月7日再次報案，屋宇署在6日後於19B室的外牆上搭建鷹架，意圖在未經原告同意的情況下拆除B戶天台的違規結構。原告隨即致函指盜竊案仍進行中，要求屋宇署停止其行為，及後搭建的鷹架消失了。

指屋宇署錯申封閉令造成後來原告失竊須作賠償

雙方原本協議在6月26日進入19B室清點物品，惟屋宇署當日突然取消清點安排，原因是原告不願搬走單位內的物品。原告認為，屋宇署侵害了其財產使用權，更做出一系列不當行為，包括錯誤地申請封閉令、允許工人拆除窗口後長時間未將裝回、允許工人在B戶天台切割大洞以實施盜竊，構成疏忽及違反義務，導致原告遭受損失。因而入稟高等法院提出撤銷封閉令、評估竊盜案造成的損失、評估利潤損失、原告及鄭的商譽及聲譽損失、利息及訟費等。

案件編號：HCA1300/2026

法庭記者：黃巧兒