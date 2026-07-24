動漫展2026︱Cosplayer華麗造型逐格睇 蜘蛛俠、娜美、Doro、五星戰隊震撼登場︱多圖

動漫界一年一度盛事，第二十七屆「香港動漫電玩展 2026」（ACGHK 2026）今日（24日）於灣仔會展中心正式揭幕。會場內人潮湧動、熱鬧非凡，不但吸引眾多動漫迷前來參加，更是角色扮演者（Cosplayer）盡情展現華麗造型的矚目舞台，一眾Cosplayer化身為各個經典、熱門IP角色，擺出角色的招牌姿勢供攝影愛好者圍拍。

會場內，一眾動漫迷在各大攤位間穿梭往來，不但爭相與心儀的扮演者合照留念，亦大肆購入周邊商品，整個展館彷彿化身為一場盛大的動漫嘉年華。

一眾角色扮演者紛紛化身為經典、熱門IP角色，包括《蜘蛛俠》、《OnePiece》的「娜美」、《變形金剛》（Transformers）、《Hunter x Hunter》、《幪面超人》「超Kuuga」、《五星戰隊》、《勝利女神：妮姬》的「Dorothy」。

攝影：何君健