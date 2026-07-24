機票加價｜國泰8月起上調燃油附加費 長途機收1362元 增幅達41% 短途加近百元
更新時間：13:08 2026-07-24 HKT
發佈時間：13:08 2026-07-24 HKT
發佈時間：13:08 2026-07-24 HKT
【國泰/CX/機票/燃油附加費】中東地區緊張局勢持續升級，帶動國際油價再度攀升，連帶市民的外遊成本亦受影響。國泰航空（00293）今日（7月24日）宣布，鑑於近期航空燃油價格出現升勢，將由今年8月1日起上調客運燃油附加費。其中，長途航班的燃油附加費將大幅增加至1,362港元，加幅高達41%，這也是國泰自今年4月以來，首次調高相關收費。
至於短途航班，由香港飛往中國內地加33元，至198元，加幅達20%。其他航班由目前的241元，加至339元。
國泰：中東局勢不穩 油價再度回升
國泰表示，航空燃油價格於今年4月觸及高位後，曾一度出現回落；惟受近期中東局勢不穩影響，油價再度回升。為反映成本變化，集團決定由8月起調整客運燃油附加費。不過國泰強調，即使經過是次上調，最新的附加費水平仍較4月時的高位為低。
國泰指，現行的收費機制能有效及適時地反映航空燃油價格的升跌變化，自今年5月份起，燃油附加費亦曾隨著當時油價回落而作出了多次下調。國泰未來將繼續維持每兩周檢視燃油附加費水平的機制，以確保收費能緊貼市場實際狀況。
|營運航線
|2026年7月31日或之前
|2026年8月1日生效起
|金額調整（百分比調整）
|香港至中國內地
|165港幣
|198港幣
|增加33港幣（+20%）
|中國內地至香港
|135元人民幣
|162元人民幣
|增加27人民幣（+20%）
|西南太平洋、北美、歐洲、中東和非洲
|965港幣
|1362港幣
|增加397港幣（+41.1%）
|南亞次大陸
|448港幣
|633港幣
|增加185港幣 （+41.3%）
|其他航班
|241港幣
|339港幣
|增加98港幣 （+40.7%）
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