Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機票加價｜國泰8月起上調燃油附加費 長途機收1362元 增幅達41% 短途加近百元

社會
更新時間：13:08 2026-07-24 HKT
發佈時間：13:08 2026-07-24 HKT

【國泰/CX/機票/燃油附加費】中東地區緊張局勢持續升級，帶動國際油價再度攀升，連帶市民的外遊成本亦受影響。國泰航空（00293）今日（7月24日）宣布，鑑於近期航空燃油價格出現升勢，將由今年8月1日起上調客運燃油附加費。其中，長途航班的燃油附加費將大幅增加至1,362港元，加幅高達41%，這也是國泰自今年4月以來，首次調高相關收費。

至於短途航班，由香港飛往中國內地加33元，至198元，加幅達20%。其他航班由目前的241元，加至339元。

國泰航空宣布今年8月1日起上調客運燃油附加費。
國泰航空宣布今年8月1日起上調客運燃油附加費。

國泰：中東局勢不穩 油價再度回升

國泰表示，航空燃油價格於今年4月觸及高位後，曾一度出現回落；惟受近期中東局勢不穩影響，油價再度回升。為反映成本變化，集團決定由8月起調整客運燃油附加費。不過國泰強調，即使經過是次上調，最新的附加費水平仍較4月時的高位為低。

國泰指，現行的收費機制能有效及適時地反映航空燃油價格的升跌變化，自今年5月份起，燃油附加費亦曾隨著當時油價回落而作出了多次下調。國泰未來將繼續維持每兩周檢視燃油附加費水平的機制，以確保收費能緊貼市場實際狀況。

營運航線 2026年7月31日或之前 2026年8月1日生效起 金額調整（百分比調整）
香港至中國內地 165港幣 198港幣 增加33港幣（+20%）
中國內地至香港 135元人民幣 162元人民幣 增加27人民幣（+20%）
西南太平洋、北美、歐洲、中東和非洲 965港幣 1362港幣 增加397港幣（+41.1%）
南亞次大陸 448港幣 633港幣 增加185港幣 （+41.3%）
其他航班 241港幣 339港幣 增加98港幣 （+40.7%）

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
14小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
21小時前
熱帶氣旋紅霞情況持續更新。
熱帶氣旋紅霞‧持續更新︱晚上8時40分發出一號戒備信號 考慮周六改發更高信號
社會
2小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
23小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
甄珍於前夫謝賢離世後首露面 「一代玉女」真實狀態曝光 早前為摯愛逝世崩潰惹關注
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
4小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
21小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
2026-07-23 13:11 HKT
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
影視圈
16小時前
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
突發
13小時前