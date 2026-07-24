動漫節2026︱排頭位動漫迷再復刻「反智轉身」 首次頭位入場成功購得心頭好

第27屆「香港動漫電玩節2026」於今日（24日）至下周二（28日）在香港會議展覽中心舉行。雖然首日是工作日，但無阻動漫迷的熱情，《星島》記者在現場觀察，在距離正式開放前一小時，四處已人頭湧湧，早上9時時排隊人龍更排至政府綜合大樓。排在頭位的葉先生在入場時更承傳動漫傳統，復刻經典動作「反智轉身」，全場歡呼不停，他亦成功購得心頭好。

「反智轉身」再現動漫節

排在頭位的葉先生表示，今次是第一次排到頭位，稱「唔知點解」會被分至最早入場時段。今次主要目標是購買「三麗鷗」（Sanrio）及「寶可夢」（Pokemon）的產品，預計花費1,000元左右。被問及最喜歡甚麼角色，他指主要喜歡布甸狗和大耳狗。

排第四的江先生表示，已參與了十幾年的動漫節，是第一次抽到頭籌卡，因此也特意請假到場。這次目標主要想買「Hot Toys」模型。他表示臨近蜘蛛俠上映，所以目標是購買蜘蛛俠模型，預算花3,000至4,000元左右購買心頭好。