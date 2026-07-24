Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

動漫節2026︱排頭位動漫迷再復刻「反智轉身」 首次頭位入場成功購得心頭好

社會
更新時間：11:03 2026-07-24 HKT
發佈時間：11:03 2026-07-24 HKT

第27屆「香港動漫電玩節2026」於今日（24日）至下周二（28日）在香港會議展覽中心舉行。雖然首日是工作日，但無阻動漫迷的熱情，《星島》記者在現場觀察，在距離正式開放前一小時，四處已人頭湧湧，早上9時時排隊人龍更排至政府綜合大樓。排在頭位的葉先生在入場時更承傳動漫傳統，復刻經典動作「反智轉身」，全場歡呼不停，他亦成功購得心頭好。

「反智轉身」再現動漫節

排在頭位的葉先生表示，今次是第一次排到頭位，稱「唔知點解」會被分至最早入場時段。今次主要目標是購買「三麗鷗」（Sanrio）及「寶可夢」（Pokemon）的產品，預計花費1,000元左右。被問及最喜歡甚麼角色，他指主要喜歡布甸狗和大耳狗。

排第四的江先生表示，已參與了十幾年的動漫節，是第一次抽到頭籌卡，因此也特意請假到場。這次目標主要想買「Hot Toys」模型。他表示臨近蜘蛛俠上映，所以目標是購買蜘蛛俠模型，預算花3,000至4,000元左右購買心頭好。 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
11小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
18小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
20小時前
謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息
謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息
影視圈
15小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
18小時前
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
影視圈
13小時前
2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌
2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌
影視圈
13小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
22小時前
熱帶氣旋紅霞 ‧ 持續更新︱今闖港800公里範圍 天文台屆時考慮發一號風球 評估周六稍後改發更高警告信號
熱帶氣旋紅霞 ‧ 持續更新︱今闖港800公里範圍 天文台考慮發一號風球 評估周六改發更高警告信號
社會
2小時前
世界盃決賽充滿爭議話題。
世界盃2026︱逾8萬阿根廷球迷簽名求重賽 惟近2900萬人聯署籲禁阿國日後參賽
即時國際
17小時前