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入境處公開招聘入境事務主任 7.29截止申請 籲市民把握最後機會

社會
更新時間：19:51 2026-07-23 HKT
發佈時間：19:51 2026-07-23 HKT

入境處公開招聘入境事務主任最後一星期，7月29日截止接受申請。入境處今日（23日）呼籲把握機會到公務員事務局網站遞交申請。入境事務處工作相當多元化，與香港市民生活息息相關。除了市民十分熟悉的出入境管制、處理簽證申請、協助境外香港居民及生死婚姻登記服務外，入境事務隊人員亦需要偵查與出入境事宜有關的罪行，更有機會被派駐到特區政府駐內地辦事處工作，在境外執勤，充滿挑戰性。

入境處工作多元 有機會被派駐境外執勤

新一輪的入境事務主任公開招聘已經開始接受申請，由今年起，入境事務主任的初步面試考核方式會作出調整。在小組討論環節中，考生會分別以廣東話及英語討論共兩條題目。考生須就題目提出自己的觀點及就其他考生的意見作出回應。而完成小組討論後，考生會隨即進行即席演講環節。有志成為入境事務主任的人士可到公務員事務局網頁申請，截止日期為7月29日，而入境事務助理員正進行全年招聘。

相關新聞：入境處舉行招聘體驗日 超過1,600人報名較去年升逾1成

入境處公開招聘入境事務主任最後一星期，7月29日截止接受申請。
入境處公開招聘入境事務主任最後一星期，7月29日截止接受申請。
有志成為入境事務主任的人士可到公務員事務局網頁申請，截止日期為7月29日。
有志成為入境事務主任的人士可到公務員事務局網頁申請，截止日期為7月29日。

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