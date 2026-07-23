動漫電玩節︱明日開鑼 「爆旋陀螺」相隔逾10年強勢回歸 展商憂打風提前舉行活動

動漫電玩節明日（24日）開鑼，今年展覽總面積增加一成，有共201個參展商參與。除了各類動漫周邊產品之外，近期在青少年間竄紅的「爆旋陀螺」玩具代理商亦有參展。公司負責人就說，早前已安排網上抽籤，中籤者可於指定時間到場購買陀螺，避免人流過多。對於本周末有機會「打風」，有參展商坦言擔心會影響生意，有人已部署安排活動提前舉行。

「爆旋陀螺」代理商今次相隔十多年重回動漫節

「爆旋陀螺」代理商萬信有限公司總經理羅錦旺說，以往玩陀螺的主要是小學生，不過隨公司於今年4月進行商場推廣後，愈來愈多年青人愛上玩陀螺，故公司今次相隔十多年重回動漫節。他坦言，早前進行抽籤，有數萬人報名，擔心引起混亂，「未必滿足到哂所有人，亦唔想太多（人）排隊但係買唔到」，故於當中抽出約幾百人中籤，可到現場選購陀螺。公司亦會於動漫節舉行陀螺比賽，亦會設置約20個陀螺盤供市民對戰。

另外，早前有市民於商場排隊買陀螺時一度出現混亂，羅回應指，有人誇大相關情況，強調「大家都好乖，正常嚟講冇乜爭執」。

今年動漫節會場除了會展的Hall 1、Hall 3外，亦擴至Hall 5。售賣動漫周邊產品的公司負責人譚先生表示，過去3年公司亦於Hall 1擺檔，今年就搬到Hall 3，認為今年不同會場的檔攤種類更明確，「有啲人可能比較鍾意啲同人或者Cosplay，可能會多咗停留喺Hall 3多啲；有部分鍾意玩返啲傳統嘅玩具、手辦、遊戲，就留咗喺Hall 1」，希望今年擺到新會場吸引目標客源。

他提到，去年動漫節頭尾兩日亦受天氣影響，人流及顧客逗留時間亦有打折扣，而今年預計人流會較多，亦覺得今年國內及外地遊客比以往多，整體情況較樂觀。不過他亦坦言，生意方面仍需視乎未來天氣，也因有機會「打風」而擔憂，「星期日就算個風打唔正，都有機會掛八號風球，一掛可能掛半日」，若未能於下午二時「落波」活動便要全日暫停，「個人流點樣好咗都好，你少咗一日就係少咗一日啦嘛」。

Hot toys高級市場及傳訊經理周小姐就表示，雖今年會場面積增加，但不擔心分薄人流，相信到場人士會到訪全部場館，亦期望今年人流會較往年多，生意額可上升約3成。對於周末或會「打風」，她坦言無法預測未來天氣情況，但公司已為惡劣天氣制定特別安排，若活動期間打風，已預約的顧客可於日後使用相關預約名額。

記者：伍萬庭

攝影 : 汪旭峰