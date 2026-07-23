港鐵︱高鐵香港段上半年客量突破1600萬人次創新高 貴賓室嶄新面貌啟用、車站升級WiFi網速

高速鐵路（香港段）不斷加強服務及增加直達站點，近年成為旅客跨境出行的熱門之選。港鐵公司今日（23日）表示，高鐵今年上半年客量突破1,600萬人次，創2018年通車以來同期新高。而位於香港西九龍站商務座旅客專用貴賓室，在公司聯乘環亞集團（Plaza Premium Group）攜手完成升級工程後，亦已於今日正式投入服務，連同一系列站內的服務提升，為乘客帶來更舒適貼心的候車體驗。

復活清明假單日近15萬人次 刷新紀錄

高鐵是連接內地與香港的重要交通基建，肩負兩地互聯互通的重要角色。隨着兩地人員往來日趨頻繁，今年上半年高鐵乘客量較去年同期增長逾一成，平均每日乘客量超過9.2萬人次。在假日和周末錄得的日均乘客量，一般比平日為高，尤以長假期為甚。例如今年4月4日適逢復活節兼清明節長假期，單日乘客量便錄得近15萬人次，刷新通車以來單日最高記錄。

貴賓室升級後提供200座位 提供更佳私人空間

旅客對高鐵服務需求殷切，港鐵公司一直以客為本，持續提升車站設施及服務。最近，港鐵更與國際機場貴賓室及禮賓服務營運商環亞集團攜手，全面提升車站貴賓室服務。港鐵公司行政總裁楊美珍、香港客運服務總監鄺永銓，以及環亞集團創辦人暨行政總裁宋海西和聯合創辦人兼執行董事宋張玉婷，於今天為貴賓室主持揭幕儀式。

楊美珍表示，高鐵的高效便捷跨境出行方式，對乘客極具吸引力，加上兩地深化融合，帶動高鐵客運量屢創新高。她指港鐵會繼續發揮高鐵連繫兩地的橋樑角色，持續提升高鐵服務及車站設施，為乘客提供更安全、舒適和便捷的跨境出行體驗，並鞏固香港作為區域交通樞紐的重要地位。

升級後的貴賓室提供大約200個座位，面積約8,600平方呎的空間，採用現代化室內設計，配備舒適座椅，提供更佳私人空間。貴賓室內設有流動裝置充電設施、專用的Wi-Fi無綫網絡，亦提供飲品及輕食，為商務座旅客提供更舒適的候車環境。

車站新增特色茶座、提升免費Wi-Fi網速

另外，車站近月亦有多項服務及設施提升，包括：

優化乘車流程︰旅客可於由原來列車開出前最早120分鐘，縮短至90分鐘到車站辦理相關過關及登車手續。這安排讓旅客可更靈活運用時間，亦方便旅客安心享用站內餐飲購物設施。

新增特色茶座︰車站 G 層、 B1 層及 B2 層的休憩空間，已換上新桌椅，便利旅客休息。

加強車站免費Wi-Fi服務︰Wi-Fi無綫網絡速度全面提升，方便旅客使用。

暑假一連5個周六日加開13對往返福田列車

目前，由香港西九龍站直達的內地站點已達到113個，包括最近新增的廣州北、義烏及福清西三個站點。而為配合乘客需求，亦已由7月1日起新增多班短途班次，令連接福田站及香港西九龍站的列車車次，增至每日至少112班，在個別時段最短約5分鐘一班車。因應暑期跨境出行需求增加，由7月25日至8月23日，一連5個星期六及星期天，將額外加開13對往來香港西九龍站及福田站列車。港鐵致力配合旅客需求，會持續與內地相關鐵路單位協調，持續提升高鐵服務，進一步便利兩地工作、商務及旅遊等的乘客出行。