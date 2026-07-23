「雙城青年文化人才交流計劃」完成三城文化探索 22學員將到文化機構實習

香港故宮文化博物館旗艦青年學習及交流項目──第五屆「雙城青年文化人才交流計劃」22位學員今日( 23日 )於香港太古坊的太古歷史檔案中心，回顧過去三星期橫跨北京、廣州及香港三座城市的文化探索之旅，分享所見所感，並為即將展開的為期四星期文化及商業機構實習做好準備。

計劃為年青人創造集合交流、合作和體驗式學習的獨特平台

雙城計劃為博物館的旗艦青年文化學習及交流項目，由太古地產任首席贊助，並獲故宮博物院及駐京辦支持，為年青人創造一個集合交流、合作和體驗式學習的獨特平台，透過於北京、廣州及香港的文化體驗和跨城市交流，促進青年的藝文交流。

「雙城青年文化人才交流計劃」

香港站其中一個重點環節為22位就讀北京及香港兩地大學的學員，與署理民政及青年事務局局長梁宏正、香港故宮文化博物館館長吳志華及太古地產行政總裁彭國邦展開深度交流。學員分享跨城市學習歷程中的觀察與反思，並就青年參與文化事務、兩地文藝交流及社區營造等議題踴躍發言。嘉賓則從政策、文化機構及企業視角，回應青年如何把握香港文化創意產業發展機遇，實現個人成長與社會貢獻。

署理民青務局局長梁宏正表示，青年是香港的未來，也是推動社會持續發展的重要力量。政府於2022年底公布《青年發展藍圖》，闡述推動青年長遠發展的願景、方針和方向。他相信香港青年定能把握「一國兩制」下的機遇。政府會持續培育他們成為愛國愛港、具備世界視野和具有正向思維的新一代。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，「雙城青年文化人才交流計劃」承載着該館培育青年人才的重要使命。他期待學員能將知識與體驗轉化為行動，在接下來的實習中學以致用，在長遠的職業生涯中以文化創新回應社會需要，為建設更具活力和可持續發展的社區作出貢獻。

太古地產行政總裁彭國邦表示，藝術文化是營造具活力及可持續發展社區不可或缺的元素，在背後將藝術文化帶入社區的人才同樣重要。社區的未來將透過年青人，如今屆「雙城計劃」的22位學生的創新意念和熱誠投入所塑造。太古地產會支持他們探索在藝術文化領域發展的可能性，協助培養香港及中國內地未來所需的藝術文化人才，推動創意行業長遠發展。

計劃亮點：首度吸納國際留學生 增設「創新工作室」及「創意市集」

雙城計劃自2022年推出以來，已吸引近170名北京及香港大學及高等院校學生參與今屆以「文化，生『城』中……」為主題，學員人數由以往16人增加至22人，並有來自日本及韓國的留學生，帶來更豐富多元的視角。

過去三周，學員已走訪多個具代表性的文化地標，如北京798藝術區、廣州白鵝潭大灣區藝術中心、西九文化區等，以及太古地產位於三個城市的地標項目，包括北京三里屯太古里及頤堤港、廣州聚龍灣太古里、廣州太古滙及香港太古坊。

學員未來四周將於西九文化區、康樂及文化事務署轄下的文化機構、太古地產、DX 設計館、一口設計工作室或舍區等不同機構實習，親身體會藝術行政、節目策劃與文化空間營運等職能。 今屆特別增設「創新工作室」，聚焦內容與 IP 創作、文創產品開發及訪客體驗三大方向，引導學員將觀察轉化為具體創意方案。透過概念提案、深化設計與原型製作，培養跨領域創意與實踐能力。

雙城計劃將以8月下旬「創意市集」作結，學員屆時將設立專屬展示空間，結合展板、實體及數碼原型，呈現文化創新構想。創意市集將聚焦8個星期的學習成果，涵蓋三城考察及「創新工作室」中的反覆設計的過程，完整展現由觀察至創作的歷程。