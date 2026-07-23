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競委會倡圍標刑事化 最高囚7至10年 推加強版不合謀條款 違者或涉欺詐罪

社會
更新時間：17:45 2026-07-23 HKT
發佈時間：17:45 2026-07-23 HKT

宏褔苑大火後，如何應對圍標問題備受關注。競爭事務委員會今日（23日）宣布，正式推出加強版「不合謀條款」範本，在原版基礎上加入兩大元素，包括列明違反條款可能觸犯欺詐罪，最高可囚14年；及加入法定聲明，要求投標者宣誓確認標書是獨立擬備、無合謀行為，若違反或觸犯作出虛假法定聲明罪，最高可判處監禁2年及罰款。

初步建議最高監禁年期為不少於7年

另外，競委會向獨立委員會提交的陳詞提到，建議將現時所有牽涉圍標的嚴重反競爭行為，都考慮以刑事性質立法。競委會主席翟紹唐表示，初步建議最高監禁年期為不少於7年，未來或提升至10年，目標最快明年首季交立法會。

最快明年首季提交立法會

競委會今日舉行委員會會議，並首次設有公開部分予傳媒列席旁聽。競委會資深法律顧問蕭雅怡於會上介紹，圍標行為本身並非刑事罪行，但當投標者於標書中加入「不合謀條款」，而又被發現有合謀行為，便因為可能涉及普通法下的欺詐罪而被追責刑事責任。

新的加強版條款加入更清晰的欺詐罪法律責任；及加入法定聲明要求，只要證明當事人曾作出該項書面聲明，且該內容與事實不符，毋需證明經濟損失等都可循「發假誓」方面追責刑事責任。

蕭雅怡續指，法定聲明通常應由公司董事或公司高層人員作出；如發現有合謀行為，即使宣誓人並非公司管理層，只要管理層知悉公司其他人會簽署確認書，同樣有機會觸犯相關法例。如果被指派簽署及作出聲明的公司員工，並不知悉公司有關合謀行為，該名員工無需承擔法律責任，責任會由知悉圍標者，即公司高層承擔。

翟紹唐表示，加強版條款白紙黑字列明法例及罰則，確認投標者簽署時知悉圍標行為背後的刑事法律後果，如有人仍作出合謀行為，在犯罪意圖上將沒有合理理由辯解為「不知情」。

競委會行政總監（法律事務）李曉亮指，以往坊間或認為圍標只是民事責任，但他指「從今日開始，呢個說法已經站不住腳」。他希望透過加入法定聲明要求，真正將刑責付諸於至少一人身上；將來投標者提交標書時，至少要找到一人願意簽署及宣誓，承擔刑事法律責任。

競委會行政總裁畢仲明亦說，加強版「不合謀條款」不只適用於大廈維修工程招標，呼籲任何界別只要涉及採購，都盡量去要求對方標書加入條款，「如果發現入標者無簽署，作為採購方要小心。」

記者、攝影：趙克平

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