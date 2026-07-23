消委會 ‧ 電動車充電位︱18商場僅兩新商場充電車位達100% 一文睇清收費模式及配套 附六大充電貼士

【消委會/電動車/充電車位】隨着本港電動車普及率急升，不少車主在假期駕車出遊時，常面臨尋找充電車位的難題。消費者委員會今日（23日）發《選擇》文章，指出各大商場的充電設施與服務質素存在落差。整理18個商場的充電車位數量、充電收費、充電效率、數碼配套及電動車充電與電池保養等資訊，一文睇清18個商場充電位分布、收費機制及專家保養貼士。

環境及生態局於《香港電動車普及化路線圖更新版》指出，香港的電動車市場已進入大眾普及階段。最新數據顯示，截至2026年5月底，香港每10輛新登記私家車中有超過7輛為電動車；而電動私家車總數已超過17萬輛，佔全港私家車總數逾26%。

隨政策推動及滲透率持續攀升，公共及商業場所的充電配套需求急增，成為支撐電動車日常使用的重要一環。政府亦推出一系列措施，包括在2025年7月推出3億元高速充電樁鼓勵計劃，目標是提供3,000支高速充電樁，以支援本地日益增加的電動車；為鼓勵私人發展商安裝充電設施，符合條件的新建停車場可享有總樓面面積豁免。目前，香港公共充電樁總數約1.7萬支，而透過政府措施支持的私人充電基礎設施已覆蓋超過14萬個停車位。

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消費者委員會於2026年3月至5月期間，透過網上檢索和實地考察，同時參考環保署2026年第1季度的《香港主要公共電動車充電樁參考資料庫》，以及運輸署的「香港出行易」平台，收集本港各主要商場停車場的基本資訊、充電設備數目及相關配套支援。

消委會綜合考量各商場的零售面積、市場定位、地理分布及充電車位數量等因素，於港島、九龍、新界及離島三個區域中，各篩選出6個（合共18個）設有電動車充電設備的商場停車場進行調查，並已致函納入調查範圍的商場核實資料。除「國際金融中心 ifc」和「圍方 The Wai」在截稿前未有回覆外，其餘商場均已確認和核實相關資訊。惟停車場及第三方充電供應商之收費及條款或會不時調整，最新服務詳情須以商戶公布為準。

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調查涵蓋的商場合共提供逾1,700個充電設備，當中約3分之1為標準插座；最常見的為中速充電樁，佔約43%；快速充電佔約21%；餘下的則為100kW或以上的高速充電樁。以一輛電池容量為60kWh的電動車為例，使用家用標準插座（2.8kW）充滿電需時接近22小時；一般中速充電（2.8kW以上至20kW）需約3至20小時；高速充電則可將時間縮短至36分鐘內。車主宜在充電前了解充電樁的功率，以妥善規劃行程。

部分21kW AC充電設備被供應商標為中速。消委會圖片

「THE SOUTHSIDE」及「AIRSIDE」全覆蓋

然而，各商場的充電車位數量與覆蓋率差距明顯：僅有2間於近年竣工的商場，港島區「THE SOUTHSIDE」及九龍區「AIRSIDE」可為每個停車位配備充電設備；九龍區「圓方」、「奧海城 Olympian City」及新界區「圍方 The Wai」3間商場的充電位比例介乎約10%至16%；其餘商場則低於10%，另有2間未能提供準確時租車位數目。現時電動車已佔全港私家車總數逾26%，但是次調查的大部分商場之充電車位比例仍未能追上此基數，反映供應與實際需求之間存在明顯落差。

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為鼓勵安裝充電設施，政府自2011年起向所有車位均安裝充電基礎設施的地下停車場提供總樓面面積豁免。是次調查中，僅有的2間充電車位覆蓋率達100%的商場，均屬2020年後落成的項目。透過此措施，政府已批出超過9.6萬個相關停車位，其中逾5.6萬個已落成。政府於2025年11月進一步提升要求，規定所有停車位須配備中速或以上之充電設施，方可獲全數豁免。

近年燃油車佔用充電泊位的問題逐漸受到關注。調查發現，各商場在處理上各有準則。部分商場尚未更新其條款；港島區「國際金融中心 ifc」、九龍區「AIRSIDE」、新界區「新城市廣場 New Town Plaza」及「形點 YOHO MALL」4間商場已於條款及細則中訂立充電車位之使用原則，違規者或會被罰款甚至鎖車。九龍區「又一城 Festival Walk」在職員巡查發現非電動車停泊時，會在擋風玻璃放置提示通知，或聯絡車主移走車輛。若管理較為寬鬆，即使商場配備充電設施，亦可能因車位被佔用而未能發揮功能。

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商場充電設備主要分為自營、引入第三方供應商或兩者並行。大部分商場與第三方充電供應商（如Cornerstone、KINETA、Shell Recharge等）或電動車品牌（如保時捷、平治、Tesla）合作。除「時代廣場」的自營充電設備免收費用外，其餘商場均以用者自付形式收取充電收費。不同平台的收費機制差異顯著，功率愈高的快速及高速充電，充電收費愈貴，且設有時段差異及會員分級調整費用。「新城市廣場」及「形點」則以充電節數為收費單位，每節為15分鐘。

此外，共有6間商場將充電服務納入獎賞機制，提供積分換領充電優惠。「AIRSIDE」容許會員以積分兌換自營充電站充電量；「新城市廣場」及「形點」可用積分換領充電時數；「太古城中心」、「太古廣場」及「東薈城名店倉」則透過會籍提供第三方平台充電券。車主在使用前宜先了解兌換比例及條款。

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大部分平台會向用家收取逾時閒置費，以免阻礙其他車輛充電。若車主完成充電後未能在指定時間內駛離，充電平台會按分鐘計算，徵收$1至$10的固定閒置費。

由於收費並非統一按每度電計算，而是涉及設備功率、充電效率、時段差異及閒置費等多項變數，即使標示價格相若，最終開支亦可能出現顯著差距。消委會提醒車主在充電前應先了解相關計費方式，並按自身充電需要作出選擇，以免有失預算。

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全港18間大型商場的數碼泊車配套支援。消委會圖片

商場數碼配套的完善程度，直接影響電動車主的消費和泊車體驗。調查發現，本港主要大型商場均已推出專屬應用程式及會員獎賞計劃。即時資訊方面，共有14間商場的應用程式提供即時泊車位資訊；然而，當中僅有7間能在同一應用程式內，同時顯示即時充電車位數量。其餘商場車主需另行透過第三方充電服務供應商的應用程式，或運輸署的「香港出行易」平台查閱資訊，這增加了在停車場內苦苦兜圈尋找充電位的可能。

另外，免觸式泊車近年在商場停車場逐漸普及。除「愉景新城」外，其餘調查商場均支援預先登記車牌及支付方式以進行免觸式入閘。

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環保署指出，政府在2021年制定並在2026年更新《香港電動車普及化路線圖》，目標是在2035年或之前停止新登記燃油私家車（包括混合動力車），以達致2050年前車輛零排放。政府正以政策導向發展以高速充電樁為骨幹的公共充電網絡，目標在2035年將高速充電樁數目提升至1萬支，估計屆時共有約27萬至30萬個公共和私人充電停車位，可支援約80萬輛電動車充電需求。

環境及生態局於2025年推出3億元高速充電樁鼓勵計劃，對營運及資訊發放訂立明確要求，包括規定按實際充電量收費、鼓勵實施「佔位罰則」以收取超時佔用費，且營運商須向環保署提供即時資訊，以便透過「開放數據平台」對外發放。現時「香港出行易」已利用該數據集，向公眾發放充電樁即時資訊。

太古地產表示，一直留意市場對電動車充電配置的需求，近年旗下商場已逐步增設相關設施，並會繼續在條件允許下配合市場需要。

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綜合是次調查結果，消委會建議電動車車主在商場充電時，應留意以下事項：

出行前宜先透過商場應用程式或相關平台，查閱即時充電車位狀況，避免抵達後無位可用而影響行程； 充電服務收費模式各異，除按每度電收費外，亦有按時間或分段計費。因充電過程涉及電力轉換及傳輸損耗，且充電速度受電池狀態及設備功率影響，車主應綜合考慮以預算費用； 充電完成後應盡快駛離，以避免被徵收閒置費，並讓車位加快流轉，讓其他用家受惠； 應細閱第三方供應商的使用條款，包括收費模式及逾時閒置費安排，以免產生額外支出； 充電樁標示的最高功率並不代表全程充電速度，當電池電量升高或現場有多車同時充電時，功率或會被調低。短暫停泊時才優先考慮快速充電以提升效率； 優先選擇提供即時資訊及積分兌換優惠的商場，便利出行之餘，亦可節省充電開支。

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