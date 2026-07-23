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公屋加租︱房委會通過公屋加租2.04% 10月起生效

社會
更新時間：10:28 2026-07-23 HKT
發佈時間：10:28 2026-07-23 HKT

資助房屋小組委員會主席張仁良今日（23日）表示，委員會通過公屋加租2.04%，10月1日起生效。張仁良形容此次加幅溫和，屬可接受水平，預料加租後可帶來5.4億元盈餘，並強調現行租金檢討機制具有高可信性與代表性。

平均每月多繳51元 最低租戶僅10元

張仁良解釋，2.04%的加幅已充分考慮了基層市民的負擔能力，若對比反映低收入家庭通脹情況的甲類消費物價指數，2024年通脹率為1.7%，2025年為1.6%，兩年累計的通脹升幅肯定高於2.04%的租金加幅。因此，是次公屋租金調整「追唔到通貨膨脹嘅升幅」，亦低於同期最低工資的累計升幅。調整租金後，受影響住戶平均每月需多繳約51元的租金，最低每月實際只是交多10元租金，最高則為128元。

他坦言，儘管加租能為房委會帶來約5.4億元的財政盈餘，但這筆新增收入「未必可以補到管理支配（開支）嘅上升幅度」。

對於外界關注房委會未有提供如往年般的「特別租金寬免」措施，會否增加基層市民負擔，張仁良回應指，目前公屋住戶已享受差餉寬免，涉及金額約為200多元至1,000元不等。他重申，若部分住戶面臨突發或特別經濟困難，房委會設有行之有效的「租金援助計劃」，目前有約3%公屋住戶參與。房屋署亦正持續檢視該計劃，研究如何加快審批流程，並檢視申請資格，以確保能精準幫助有需要人士。

被問到現行租金檢討機制是否需要引入其他經濟指標或作出修改，張仁良強調機制行之有效，短時間內不會改變，未來的租金檢討亦會繼續沿用此方法，因為「一致性（Consistency）相當緊要」，以便進行更準確的比較。

房屋局指，目前簡約公屋每月的暫准租用證費用為同區新落成公屋租金約90%，因此相關費用亦會於2026年10月1日起作調整，相關細節會在新暫准租用證費用實施日期前一個月以書面通知所有簡約公屋住戶。

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