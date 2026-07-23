中醫醫院︱月底推中風後及下腰痛治療 市民可致電項目專線篩查資格

香港中醫醫院將於下周一（27日）起開展首輪共兩項專病項目，分別為「中風後治療專病項目」及「下腰痛治療專病項目」，並以「中醫為主的中西醫協作」模式運作。香港中醫醫院副行政總監（中醫）張振海表示，中醫醫院初步規劃了23種具備中西醫協作治療優勢的專病項目，計劃分五年推出，首年推出12項，而中風及下腰痛因臨床需求殷切且治療優勢顯著，獲選為首輪推出的兩大項目，其餘10項則於未來數月陸續面世。

跨專業團隊度身訂造治療方案

張振海今日（23日）在電台節目表示，中醫醫院秉持「分科做專，專病做強」理念，根據中醫理論及循證醫學，初步規劃了23種具備中西醫協作治療優勢的專病項目。專病項目將由中醫師與專科醫生共同會診，並聯同物理治療師、職業治療師、言語治療師及護士等跨專業團隊進行評估。治療手段多元化，包括中醫綜合治療，內服中藥、針刺、艾灸、拔罐，以及中醫醫院特色的薰蒸藥浴；西醫及專職醫療，包括物理治療、職業治療及言語治療，西醫亦會按需要處方西藥。護士將擔任個案經理角色，負責日常護理評估並統籌病人的整個療程。

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下腰痛以中醫及物理治療為主

今次首推兩大專病項目涵蓋「中風後治療」及「下腰痛治療」，並各自制定兩大治療方案。在中風後治療專病項目中，「後急性中風治療」服務發病後一周至60天內的病人，他們毋須24小時住院或已完成西醫住院治療，亦毋須長期臥床並具備有限度活動能力，醫院將提供連續3周、每周6節的日間住院服務，每節約4小時。至於「中風後遺症治療」則服務發病後60天至3年的患者，將提供連續8周、每周6節門診服務，按臨床需要可轉介至日間病房作密集治療。

「下腰痛治療」主要以中醫及物理治療為主，同樣分為兩大計劃，並會安排連續4星期的日間住院服務。「急性下腰痛治療」服務急性發作少於6周的病人，症狀包括急性發作、痛楚劇烈、無法正常彎腰，甚至伴隨下肢麻木，如坐骨神經痛等，嚴重影響生活及工作；「亞急性及慢性下腰痛治療」服務下腰痛持續6周以上而少於3個月，或慢性下腰痛持續3個月或以上的病人，症狀每逢天氣轉變，如刮風下雨便會加重，出現持續腰痠背痛及下肢麻痺。針對急性下腰痛病人，會安排4節日間住院服務，每節4小時。至於慢性下腰痛病人，將安排連續4周、每周3節門診服務。

服務名額方面，張振海指出，專病項目是透過整合現有門診及日間住院資源來推行。自7月4日起，醫院的全年門診服務量已提升至14萬人次，日間主要服務則每日提供兩個時段，合共50張病床運作。

市民可致電專病專線作初步篩查

他指出，市民現時可致電或發送WhatsApp 短訊至項目專線 (852) 5799 3233，由專責職員解答查詢並進行初步篩查；醫院內部的門診及日間服務亦會為合適的病人作出適當轉介。同時，院方歡迎其他公私營醫療人員轉介病人參與專病項目。