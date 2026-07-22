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中醫醫院︱首輪專病項目7.27起提供服務 涵蓋中風後及下腰痛治療

社會
更新時間：18:49 2026-07-22 HKT
發佈時間：18:49 2026-07-22 HKT

香港中醫醫院今日（22日）宣布，將於下周一（27日）起開展首輪共兩項專病項目，分別為「中風後治療專病項目」及「下腰痛治療專病項目」。計劃以「中醫為主的中西醫協作」模式運作，由中醫、西醫及專職醫療團隊跟進病人個案，並由護士擔任個案經理協調各項治療。服務現時已接受預約。醫院行政總裁卞兆祥表示，醫院今年內將合共推出12個專病項目，餘下項目會陸續推出，院方已預留人手處理相關服務，不會影響現有其他服務。

中西醫跨團隊合作會診

今次推出的「中風後治療專病項目」包括「後急性中風治療」（即中風後一周至兩個月）及「中風後遺症治療」（即中風後兩個月至三年）。「下腰痛治療專病項目」則包括「急性下腰痛治療」（即急性發作少於6周）及「亞急性及慢性下腰痛治療」（即下腰痛持續6周至3個月以內等個案）。

醫院團隊表示，項目會由中醫及西醫一同會診，評估病人過往病史，並透過跨團隊模式優勢互補，由護士擔任個案經理協調不同照護流程。完成治療後，團隊會整合治療報告，方便後續醫療人員跟進。

首年推12個專病項目 年底增設24小時住院服務

針對後急性中風治療，中醫師初步會以穩定病情、預防併發症為主，其後再協助患者克服主要障礙（如改善吞嚥困難等問題），逐步提高患者獨立生活能力。至於急性下腰痛個案，中醫會以在短時間內降低患者疼痛評分為目標，提供針刺、推拿等不同中醫療法。而在中風後遺症、亞急性及慢性下腰痛的治療上，中醫會動態監察治療進度以調整方案，並隔周進行跨團隊會診。

另外，在專病治療過程中，西醫會協助了解病人病史，安排影像檢查及處方適當西藥。專職醫療人員則會提供物理治療、言語治療等，協助患者強化步態、肌力及吞嚥能力等。

卞兆祥指出，醫院去年底啟用以來，秉持「分科做專、專病做強」原則，在中醫分科基礎上，挑選了23個市民需求較大且現時服務供應有缺口的病種，發展成不同的專病項目。開院首年將提供12個專病項目，除了今次推出的2項專病項目，餘下10項亦會於今年內陸續推出。此外，醫院將於今年12月開展24小時住院服務，院方亦正持續增聘人手，確保足以應付專病服務的需求，不會影響日常病人派籌情況。

記者：伍萬庭

攝影：何健勇

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