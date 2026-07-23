預設醫療指示︱法例7.31生效 醫管局：為香港晚期病人照顧踏出一大步

《維持生命治療的預作決定條例》將於本月31日生效，讓年滿18歲且精神自主的市民，可以預先以書面形式，列明一旦患上末期疾病並失去行為能力時，拒絕接受的維持生命治療項目。醫院管理局新界東醫院聯網紓緩治療聯網統籌莫家慧今早（23日）在電台節目形容，新安排是香港晚期病人照顧踏出一大步，於法例生效前已簽證預設醫療指示人士不用再簽，而「不作心肺復蘇術命令」因有法定表格需更新，當局已於去年12月開始陸續為病人更新，至今大致完成。

「預設醫療指示」簽發數字持續上升

她指，自2012年開始做「預設醫療指示」簽署，每年簽發數字一直上升中，至去年「預設醫療指示」有逾2000份、「不作心肺復蘇術命令」有逾5000份，認為社會對此的認識有不斷提升。

她指作出預設醫療指示主要為兩類人，包括具精神行為能力的成年人，當局都會鼓勵家人一起參與討論，而這些病人有明確自主決定，可以簽預設醫療指示，再由醫生在指定情況下，發出「不作心肺復蘇術命令」；亦有些沒有精神行為能力的成年人，或18歲以下人士，其相關法律認可的照顧人士，則可非按預設醫療指示的作出「不作心肺復蘇術命令」。

她表示，法例並無禁止健康人士作出預設醫療指示，但簽署指示時，需要與醫生討論每個指令可能出現的結果，而因為健康人士之後的情況不太明確，要真正達到一些自決條件，如患有末期病、不可逆轉的疾病或植物人等狀態，醫生才會簽發「不作心肺復蘇術命令」，若發生這些情況與簽署指示相隔10年、20年，醫生或會對當年的討論有懷疑，則需要了解情況。

病人可隨時撤銷指示

若病人簽署預設醫療指示後想撤銷，她表示，病人可以透過撕毀文件、書面聲明，甚至口頭向一名成年見證人表達，即可隨時撤銷指示，但亦強調若病人失去精神行為能力，醫生或家人都無權推翻病人早訂立的指示。

病人預早指示可紓解家人壓力

救世軍「完善人生」計劃、創越綜合服務項目經理、註冊社工陳浩光在同一節目表示，病人及早表達意願及簽署法律文件，可紓解家人在其生死一刻要作決定的壓力。他指，過往有些個案是溝通得太遲，家人對疾病或死亡的接受能力不高，等到病人出現危急關頭時也不知其真正想法，會產生不救是否代表不孝順的問題，心理壓力很大。

他又舉例，有位媽媽患有認知障礙，在港照顧的妹妹不想她病危時插胃喉，但原來身在外國的哥哥才是法定決定人，認為媽媽狀況不太差反對妹妹的想法，最終其母需插胃喉，並很辛苦地離世，強調要在危急關頭做好共識很困難。

市民認識度有提升空間

他留意到認識這條例的人以照顧者為主，普通市民認識度有提升的空間，常見誤解是簽署預設醫療指示是否代表不治療、是否藥物治療也不做等，他常會向病人及其家人解釋，只是順其自然、尊重人生的離開，不等同放棄治療。他鼓勵病人家人雖不簽署文件，但都參與討論，了解病人的真實想法，對臨終照顧陪家人走最後一段路來說很重要。

記者：郭詠欣

