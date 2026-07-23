每日雜誌‧人物誌｜留住消失的味道 鄧梓俊繪出記憶與溫度

提着燒味飯回到工作室，本地畫家鄧梓俊（Steven）沒有急着吃，反而把叉燒、燒鵝髀和青菜等逐一挪位，直到與腦海中的構圖一致，才在畫紙下筆勾勒。經過數個日夜，一碟油亮誘人的燒味飯躍然紙上。Steven筆下的食物，不只畫得逼真，更成為不同人的情感寄託，曾讓接受化療、胃口欠佳的病人重拾食慾，也讓已消失的味道，在畫作中延續。近年，他亦開設木顏色繪畫班，並走進校園，希望激發更多人對畫畫的熱情，「說到香港的木顏色、食物繪畫時，希望別人會想起我。」

鄧梓俊繪製的《燒味自由》（Siu Mei Freedom）。 受訪者提供

擺弄食材、耐心調整角度，這是作畫前的準備功夫，也是Steven對於美食的追求。他笑言，自己對「食」的要求甚高，「排在我的首位」。說到此處，他忍不住分享日前吃到不合心意的一餐，至今仍耿耿於懷。

這份對食物的執著，也體現在他的創作中。近年，他的作品多圍繞食物，包括燒味飯、傳統麵包、海鮮丼等。他會親自購買食材，再逐一調整擺放角度，尋找心目中的理想構圖，作為繪畫時的參考。

鄧梓俊表示，會購買食材作為道具，並擺放成心中理想的構圖，作為繪畫的參考。 受訪者提供

大學餐廳結業 畫「是旦飯」記錄味道

「我覺得畫食物相對較自由，因為形態可以很多變，例如有不同的質感、油光。」他強調，寫實畫並非追求「百分百還原」，而是盡可能具象呈現食物的模樣。以作品《燒味自由》為例，他會重新調整燒鵝髀的比例、叉燒的油光，甚至加入塑膠羹等細節；繪畫另一幅大型作品的「角切魚生丼」，他更曾花費千元購買刺生，並親自擺盤，把「最喜歡的魚生」全數放進畫作中。

感性的構圖，謹慎的落筆，是Steven的創作方式。對他而言，畫作不止於視覺呈現，也是記錄回憶與經歷的載體。他憶述，作為香港中文大學校友，曾因母校餐廳結業感惋惜，特意繪製了增量版的「是旦飯」，希望透過畫筆記錄回憶中的味道。他坦言未來想嘗試進一步以故事串連作品，讓畫作不只停留於視覺上的寫實，而能傳遞更多情感。

然而，令他沒想到的是，原本只想畫下自己喜歡的食物、記錄生活中的味道，卻意外帶來別樣意義。他回憶道，有顧客在社交平台聯絡他，提出希望購買其作品《沙爹牛肉麵》，送給正接受化療、胃口欠佳的哥哥，盼透過熟悉的食物幫助對方恢復食慾，「那時候覺得很有意義，有人會這樣欣賞我。」

鄧梓俊形容繪畫食物相對較自由，形態多變，如有不同的質感及油光。

辦木顏色畫班 醫生也來放鬆

除了創作，Steven幾年前亦開設木顔色畫班，並通過工作坊、課程與講座走進校園。他說，畫畫使他有機會認識不同背景的人，也是自己與外界保持聯繫的方法。相比長時間獨自在工作室創作，他更喜歡透過課堂與學生交流，了解不同人的想法。

學生之中，有醫生剛完成手術不久便前來上課，將繪畫視為放鬆方式，甚至對Steven能以畫畫謀生心存憧憬；有紋身師把課堂學到的寫實技巧應用在作品上，更憑一幅「咕嚕肉」奪得紋身設計比賽冠軍；有中學生其後選修視覺藝術科，作品更在「香港冉起當代」藝術博覽會（Affordable Art Fair）中展出。

談及與繪畫的緣分，Steven笑言，「一出生就喜歡畫畫。」小時候，他會利用紙皮繪畫喜愛的動漫角色，又會自行組裝變形金剛。他說，畫畫是生活中不可或缺的一部分，一直陪伴他走到今天。論起何時真正踏上藝術路，則源於一次偶然機會。當時，他看見美國畫家Heather Rooney以木顏色繪畫已故歌手米高積遜（Michael Jackson）的影片，讚嘆之餘也大感新奇，因而啟發他嘗試以木顏色創作人像。

2018年起，他開始創作，並製作縮時影片，將繪畫過程分享到網上，嶄露頭角。後來，他繪畫連鎖食店的米線，再次引起迴響，令更多人注意到木顏色寫實畫。

然而，真正讓他想成為全職畫家的轉捩點，則發生於大學時期。當時他應邀擔任一個品牌的木顏色工作坊導師，意料之外獲得不錯的反應，促使他在大學四年級時嘗試開班授課，成為日後創業的起點。他笑言，家人過去亦曾婉轉提問，會否尋找一份全職工作，將教畫作為副業。

鄧梓俊形容，畫畫使他有機會認識不同背景的人，也是他與外界保持聯繫的方法。

開「食物」畫展 寄語年輕人勇敢追夢

回望近8年的歷程，Steven坦言心態有不少轉變。以往創作時，他只希望完成作品；成為全職畫家後，除了創作，亦需要學習如何與畫廊合作、籌辦展覽、準備作品，以及思考如何吸引收藏者，經營個人藝術事業。

他直言，在創作、教學與現實生活之間取得平衡，並不容易。他形容，自己並非純粹的藝術家，而是身兼內容創作者、畫家與導師等多重身份，笑言常常面對現實與理想、教學與創作之間的拉扯。他說，教學是主要收入來源，佔據大部分時間，有時候完成一天教學後，仍需要投入創作，如同完成一份工作後，再開始另一份工作。

惟Steven說，仍享受目前的生活，也沒有刻意為自己訂下「幾歲前一定要成功」的目標。他笑言，自己的最大願望反而是「自由一點生活，做個好人就可以」，希望維持現在平衡創作、教學和生活的狀態。

鄧梓俊近年走進校園，教導木顏色繪畫技巧。 受訪者提供

回首一路走來，他自認是幸運兒，感恩人生路上遇到不少伯樂，若一切遲兩年發生，他坦言自己很可能已是「工程佬」。他又提到，以前香港較少人用木顏色創作，如今相對多了，這種獨特性也漸漸淡化，但他不擔心被取代，也未有因此焦慮。他認為，最重要的是做好自己，建立個人特色。

不久的將來，他將舉辦首個個人木顏色畫展，延續「食物」主題，展出全新作品。他亦寄語有志投身藝術的年輕人，勇於透過不同渠道展示作品，因為若不嘗試，便連被看見的機會也沒有。

鄧梓俊曾獲邀到瑞士著名製筆廠Caran d'Ache參觀。 受訪者提供

「自己畫的作品有靈魂，AI取代不了」

身處人工智能（AI）興起的時代，只需輸入文字提示，數秒內便能生成風格各異的圖像。對此，畢業於香港中文大學計算機科學系的Steven抱持平常心，在他眼中，AI更像是一種提升效率的工具，而非取代創作的存在。

他認為，AI生成的圖像建基於大量既有作品與數據，例如所謂「宮崎駿風格」，也是因為先有宮崎駿多年來的創作累積，AI本質上仍是建基於既有創作，而非真正創作。

鄧梓俊曾在「藝術中環2023」（Art Central）中展出16幅作品。 受訪者提供

「自己畫的作品有靈魂，是AI取代不了的。」Steven相信，手繪作品承載着創作者投入的時間、觀察與思考。

他形容，即使同一群人一起寫生，每人看到的事物和角度都不盡相同，最終呈現的作品自然各有特色。他認為，畫家是透過雙眼觀察世界，再用雙手重新詮釋眼前景象，這份溫度與獨特性，正是AI無法複製的價值。

記者：潘明卉