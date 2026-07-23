天文台｜大致天晴 初時有一兩陣驟雨 市區最高氣溫約34度

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，驟雨正影響廣東。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在上午五時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向呂宋海峽一帶。

本港地區今日天氣預測，大致天晴，但初時有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。

展望明日大致天晴及酷熱。星期六短暫時間有陽光，稍後至星期日間中有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。

分區氣溫

九天天氣預報

副熱帶高壓脊會在今明兩日覆蓋華南，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。而位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在本週後期進入南海東北部並逐步增強，週末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶，但其登陸位置及與本港的距離仍存在變數。受其影響，星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。一道廣闊低壓槽會在下週初至中期影響南海北部，廣東沿岸天氣仍然不穩定。