Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

善德基金會單車盛事掀全城熱潮 外賣員及中外遊客力撐創舉

社會
更新時間：19:38 2026-07-22 HKT
發佈時間：19:38 2026-07-22 HKT

香港善德基金會夥拍永明金融推出「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」智能單車動力創舉，挑戰累計騎行 120 萬公里、相當於環繞地球 30 圈，為香港回歸30周年率先送上祝福。活動設於尖沙咀梳士巴利花園的主場地，擺放了 100部智能單車免費供公眾參與，單車盛事自啟動以來，掀起全城熱潮，現場人頭湧湧，吸引大批市民與中外遊客踴躍響應，眾人齊齊「落場」揮灑汗水，踩單車儲里數力撐盛事。

活動以「轉化能量、全城發亮，成就動力創舉」為口號，瞬間點燃大眾熱情。有來港旅遊的埃及遊客一邊欣賞維港醉人美景，一邊踩着智能單車累積里數，縱使熱得大汗淋漓、甚至脫去上衣，依然憑藉堅定決心完成10公里挑戰，以實際行動力撐香港盛事。

相關連結：善德基金會單車盛事啟動 挑戰120萬公里迎回歸30載 羅淑佩：推動單車專業普及 各界同心轉化能量全城發亮

此外，現場更不乏暫時放下手頭工作的外賣速遞員，專程前來踩足10公里；同時亦有印度家庭、本地居民、各國小朋友及內地旅客的身影。大家不分國籍與背景，齊心為這項盛事貢獻力量。善德基金會主席藍國慶亦親臨現場與眾同樂，並與參與盛事的旅客合影留念。

尖沙咀主場地的100部智能單車將展出至8月15日，隨後會移師至香港國際機場的香港航空學院及亞洲博覽館，繼續累積里數。主辦單位稍後亦將舉辦多場精彩激烈的團體挑戰賽，當中包括於8月1日舉行的「童軍12小時智能單車接力紀錄」活動。屆時將有逾千名童軍成員參與，以接力形式在12小時內完成最少40,075公里、象徵環繞地球一圈的騎行距離。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
00:51
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
2小時前
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一品牌同步離場
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場
飲食
8小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
01:12
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
9小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
荃灣「子彈仔」街童｜大鬧公園濕紙巾擲途人 警拘4男童涉普通襲擊
02:07
荃灣「子彈仔」街童｜大鬧公園濕紙巾擲途人 警拘4男童涉普通襲擊
突發
4小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
影視圈
5小時前
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
謝賢離世｜Coco換黑頭像低調悼念 譜過「爺孫戀」曾雪卵想當媽 四哥深情拒結婚綁死女方
影視圈
7小時前