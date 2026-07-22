善德基金會單車盛事掀全城熱潮 外賣員及中外遊客力撐創舉

香港善德基金會夥拍永明金融推出「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」智能單車動力創舉，挑戰累計騎行 120 萬公里、相當於環繞地球 30 圈，為香港回歸30周年率先送上祝福。活動設於尖沙咀梳士巴利花園的主場地，擺放了 100部智能單車免費供公眾參與，單車盛事自啟動以來，掀起全城熱潮，現場人頭湧湧，吸引大批市民與中外遊客踴躍響應，眾人齊齊「落場」揮灑汗水，踩單車儲里數力撐盛事。

活動以「轉化能量、全城發亮，成就動力創舉」為口號，瞬間點燃大眾熱情。有來港旅遊的埃及遊客一邊欣賞維港醉人美景，一邊踩着智能單車累積里數，縱使熱得大汗淋漓、甚至脫去上衣，依然憑藉堅定決心完成10公里挑戰，以實際行動力撐香港盛事。

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此外，現場更不乏暫時放下手頭工作的外賣速遞員，專程前來踩足10公里；同時亦有印度家庭、本地居民、各國小朋友及內地旅客的身影。大家不分國籍與背景，齊心為這項盛事貢獻力量。善德基金會主席藍國慶亦親臨現場與眾同樂，並與參與盛事的旅客合影留念。

尖沙咀主場地的100部智能單車將展出至8月15日，隨後會移師至香港國際機場的香港航空學院及亞洲博覽館，繼續累積里數。主辦單位稍後亦將舉辦多場精彩激烈的團體挑戰賽，當中包括於8月1日舉行的「童軍12小時智能單車接力紀錄」活動。屆時將有逾千名童軍成員參與，以接力形式在12小時內完成最少40,075公里、象徵環繞地球一圈的騎行距離。