無業男邀約14歲男童發裸照及肛交 官指被告孌童癖及慣犯 判囚19月

28歲無業男於2021年透過社交媒體邀約14歲男童發送裸照及肛交，更詢問男童的內褲顏色及下體狀態等。男童向YouTuber披露事件，警方拘捕無業男後在其手機發現逾600段兒童色情影片。無業男早前承認企圖促致16歲人士製作色情物品等兩罪，區域法院暫委法官高偉雄今於西九龍法院判刑時，指被告是孌童癖及性罪行慣犯，屬加刑因素，雖然男童最終沒有受到心靈或身體傷害，但仍一度因事件感焦慮和無助等，終判處被告監禁19個月。

自稱已無孌童惟心理報告指重犯機會高

被告洪智聰，承認一項企圖促致未滿16歲的另一人以製作色情物品及一項管有兒童色情物品罪。

高官判刑時引述男事主X的心理報告，指案發時X剛開始使用社交媒體，被告最初接觸X時褒獎X的游泳照片，後來話題轉向性相關，令X感到厭惡和無助，直到X向YouTuber求助。X事後感到焦慮，現已平伏，並沒有留下明顯心理創傷。

被告過去有4次案底，涉及7項控罪，均與性罪行相關。雖然被告向感化官表示，隨着時間流逝和結識了31歲男友後，他對未成年人士已沒有性衝動，但心理報告卻指他仍對未成年人有性衝動，其重犯機會高。

被告手機存逾600段兒童色情片

辯方求情稱被告沒有威脅或利誘X，而X也沒有真的發送裸照給被告。雖然高官接納X沒有受到心靈或身體傷害，但仍因事件感到焦慮，加上被告是孌童癖及性罪行慣犯，屬加刑因素，終判處被告監禁19個月。

案情指，被告於在2021年7月3日至5日在Instagram上向男童X發送訊息，要求裸聊及發送裸照，又問其年齡、內褲顏色和下體狀態等。X意識到被告可能是戀童癖，並訛稱自己年僅10歲，被告則聲稱自己12歲。X後來將事件告知YouTuber楊先生，並把楊提供的電話號碼交給被告。楊假扮X與被告對話，期間被告再度要求X發送下體照片，後來雙方相約同年7月11日見面，指會到被告住所口交及肛交。

當日楊在現場質問被告，後來決定報案。同年8月26日，被告被捕，其手機內被發現666段兒童色情片段及9張兒童色情相片。被告在警誡下承認對年約11至12歲的男童感興趣及有意觀看X的下體。

案件編號：DCCC216/2025

法庭記者：王仁昌