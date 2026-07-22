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北上睇牙︱港婦誤信「教授級總院長」 植牙1隻變6隻 神經線永久受損

社會
更新時間：15:31 2026-07-22 HKT
發佈時間：15:31 2026-07-22 HKT

北上睇牙價錢較本港便宜，吸引不少港人回內地求醫，不過亦時有出現北上睇牙的醫療事故。有港婦早前回內地植牙，獲安排「教授級總院長」治理，惟到手術當日卻發現原計劃只植一隻牙，突被改為植6隻，植牙後更持續痺痛，口腔腫脹，「腫過豬頭炳」，返港求醫才發現植體被植入神經線，需再做手術移除植體，惟已對神經造成永久損害，僅可靠剩餘牙齒進食。

王女士: 自己不適合植牙  內地診所: 「教授級總院長」操刀可放心

病人王女士現年60多歲，一直身體健康，惟口腔狀況欠佳，十多年前已有多隻缺牙。她曾於香港求醫，而牙醫認為她牙床狹窄，不宜植牙，故一直佩戴假牙。2024年底，她陪同友人到內地植牙，順便調整假牙。診所職員其後為她安排免費檢查，她已即場講述自己不適合植牙，惟對方稱有「教授級總院長」有信心為她植牙，成功說服她接受植牙服務，而她初時僅打算「試植一隻先」，遂繳付費用製作模版。

翌年初她按安排到診所接受手術，被要求先繳付20,000元費用，其後護士遞上一疊同意書著她簽名，才驚覺被安排植6隻牙。診所職員向她表示，模版已製作植6隻牙，若再改或需加錢，又稱「總院長一定可以做好」、「痛一次比痛多次好」等，說服她接受手術。

王女士術後感到非常疼痛，出現頭暈、「心口好似大石壓住」的感覺，血壓更急升，遂於職員陪同下到醫院急症室求醫，惟未獲安排任何治療。其後她回到香港，休息後發現狀況持續，口腔麻痺並出現瘀青，面部更「腫過豬頭炳」，向內地診所職員查詢後，獲告知是正常反應。王女士十多日後因情況未有改善，於是到香港牙科醫院求醫，檢查後發現植體原來植入神經線，要再做兩次手術移除6個植體，並確定神經永久受損，亦不再適合戴假牙，只能靠僅餘牙齒進食。

她事後回內地再交涉，獲「總院長」檢查，對方堅稱手術沒有傷及神經線，稱麻痺會於半年後會好轉，形容手術成果「非常之好」，向她推銷的職員則已不在該店工作。

她坦言自己初時誤信廣告，希望藉自身經歷提醒港人，「唔好信啲（內地）廣告講得咁好聽」，北上接受牙科服務之前必需三思。

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牙醫學會會長陳超余指出，部分內地牙科服務廣告中會簡化手術程序，具有誤導性，例如強調植牙可一次性永久使用，無需保養等，亦有部分會以價錢作招徠，例如提供免費洗牙及檢查，惟目前未有法規可規範相關內地機構在港宣傳。

他強調，本港的牙醫學院過去10年有9年位列全球3甲，業界接受過專業培訓，亦受嚴格規管，服務達國際水平。不過他亦說，內地亦有不少水平高、堅持專業操守的牙醫，而相關的醫療事故個案未必只涉及牙醫的專業判斷問題，更可能是因為牙科服務商品化，受商業主導而影響。

記者：伍萬庭

攝影 :  蘇正謙

 

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