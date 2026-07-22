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南丫海難｜遺屬提司法覆核要求重開死因研訊 申請終止訴訟程序獲批 官駁回許可及撤銷聆訊

社會
更新時間：14:52 2026-07-22 HKT
發佈時間：14:54 2026-07-22 HKT

2012年南丫海難造成39人罹難，死因裁判官周慧珠今年1月裁定死者屬「非法被殺」，惟相信建造「南丫四號」的財利船廠不知道要安裝水密門，決定不裝水密門是有意識的設計而非過失，亦符合海事規例。4名遇難者家屬不服裁決，今年4月入稟高等法院提出司法覆核，要求推翻死因庭裁決名，要求針對水密門設計重開死因研訊。法官歐陽桂如指4名申請人本周一已去信法庭表明希望終止訴訟，遂批准其申請，駁回司法覆核許可申請及撤銷相關聆訊。

司法覆核申請人為死者梁家杰的胞姊梁淑玲及胞妹梁家欣、趙少琼的胞弟趙炳全、徐志偉的父親Tsui Keung。4人並沒有律師代表，今日亦沒有任何人到庭。

法官歐陽桂如指4名申請人在2026年4月22日入稟高等法院申請司法覆核許可，但申請方在申請法律援助前後均沒有向法庭提交任何支持申請的文件，而申請方本周一（7月20日）已去信法庭表明希望終止訴訟程序。法官遂按申請，駁回司法覆核許可，並撤銷原定於8月13日的聆訊日期。

案件編號：HCAL 788/2026
法庭記者：劉曉曦
 

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