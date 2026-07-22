北上睇牙︱內地牙科營銷盛行 牙醫學會：有機構在港設「諮詢處」做檢查 涉非法行醫促監管

近年不少港人會選擇北上「睇牙」，不過部分內地牙科服務經營手法備受質疑。香港牙醫學會今日（22日）公布一項調查，指200多名受訪牙醫平均每月接獲4宗北上睇牙後需要回港跟進的病例，最多涉及植牙。另外，有內地牙科連鎖店於本港設諮詢處，經學會人員「放蛇」調查下發現，諮詢處有「職員」為病人做口腔內窺鏡檢查，涉嫌非法行醫。學會聯同多個業界團體及內地代表進行聯署，促請港府與內地部門加多合作，監管牙科服務的宣傳資訊。

本港牙醫月均接4宗「執手尾」 67%涉及內地植牙

港大牙醫學院學生今年3月訪問311名港人，發現有逾半受訪者一周看到深圳牙科診所廣告3次或以上；有一成受訪者最常於深圳睇牙，而非在港求醫。而牙醫學會去年11月亦向200名私家牙醫進行訪問，發現每名牙醫每月接獲4名因曾北上睇牙而需回港跟進的病人。相關「執手尾」個案中，有67%涉及植牙。

學會理事張辰提醒，一旦接受不當的牙科治療，可造成口腔內部組織，包括牙肉、牙骨、上鼻竇及神經等受損，患者其後或需移除植體，甚至要接受更複雜的跟進治療，令痛人的痛楚、心理壓力及醫療成本增加。

港設「諮詢處」疑非法行醫

此外，牙醫學會發現有內地牙科連鎖店於香港鬧市設立「諮詢處」，招攬生意。學會遂今年7月派出兩人作神秘顧客，到訪兩個相關的諮詢處，發現該處所的職員自稱牙醫、身穿醫生袍，並為病人作口腔內窺鏡檢查，惟該處所內未有張列其執業證書。學院懷疑有人非法行醫，並已向有關當局報告。

為求牟利過度治療增醫療風險

學會理事周明忠亦質疑，該店及部分內地牙科機構，將牙科服務「商品化」，由病人決定治療方案，亦為求牟利提供過度治療，為病人不必要地植多一隻牙，增加醫療風險及成本；亦未有了解病人本身的病史，以及提供跟進治療等等。

學會會長陳超余指，牙科服務是專業醫療服務，若欠準確、全面病歷及術前評估，會產生重大風險。近年有不少境外牙科連鎖店在香港投放廣告，包括宣稱植牙後無需保養、稱「上午植牙，下午即可食蘋果」，有誇大治療成效之嫌，甚至設立網站，未經牙醫評估下，供港人如同網上購物般自行選購牙科療程，情況令人關注。

目前有關的宣傳行為處於灰色地帶，未受兩地政府規管。牙醫學會就聯同多個本地業界團體，以及內地機構代表，就非本地牙科服務的宣傳發表聯合聲明，建議兩地政府、機構加多合作，監管相關宣傳行為，並建議港府修訂《商品說明條例》，規定本港的所有醫療服務廣告統一標準，確保有關廣告資訊內容客觀、真實等等。

記者：伍萬庭

攝影：蘇正謙

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