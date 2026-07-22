科大內地生涉網上揚言在校園隨機殺人 被告警誡下自稱「非自願單身」　萌生傷人計劃

20歲科大內地男學生涉嫌於去年愚人節發送訊息，內容提及威脅殺死10人。男學生否認發送威脅殺死某⼈的文字罪，今於觀塘裁判法院開審。庭上播放警誡錄影會面片段，被告在網上聊天頻道自稱是「Incel（非自願單身）」，要在校園隨機持刀傷人，包括「確保10名女子死亡，因為她們值得」，以及刺傷多名男子因無人與他做朋友。

被告杜茂森，今由資深大律師謝志浩代表。杜茂森被控於2025年4月1日，在香港將其明知內容為威脅殺死10名人士的信件或文字惡意送出。

警指被告稱看過Incel概念後萌生傷人計劃

科技及財富罪案組偵緝警員劉天鵬（音譯）憶述去年4月8日凌晨1時許，與督察及同袍到坑口東港城某單位執行拘捕行動。獲指示被告的房間位置後，劉拍門而被告應門。劉確認被告身份後以企圖傷人罪拘捕被告，作出警誡時劉提及，有用戶在應用程式Discord上發布威脅社會安全的言論，而警方調查後相信被告為該用戶。

劉續指，被告在警誡下以普通話回應：「我上網看過Incel這個概念，跟我的人生一樣，所以我有這個計畫

，是發自我內心，但是我沒有實行」，劉記錄內容後讓被告確認及簽署。同袍向被告展示搜查令後，在被告見證下檢取數部手提電話、電腦及SIM咭等。

其後警方押解被告至將軍澳警署，劉指無任何人威嚇、哄騙、誘使或誤導被告，他曾向被告解釋權利而被告無提出要求。劉在同日上午11時許與被告進行警誡錄影會面，當時有一名翻譯員協助。

計劃開學日隨機持刀捅男女各30人

庭上播放錄影會面片段，被告表示自己出生於遼寧大連，2023年來港就讀科技大學的計算機延伸人工智能學位。被告解釋「Incel」主要形容男性，意指「非自願單身」，即他希望脫單惟能力不足，認為是女生的錯。被告指自己直到20歲仍單身，自覺男性吸引力不夠強，與「Incel」的情況相同。

被告因此計劃於去年4月7日，大學開學日在科大校園的大堂位置，隨機「持刀捅人」，分別傷害30名女性及30名男性。被問及揀選目標的原因，被告解釋是一瞬間的念頭，他沒有想過如何捅人。

稱開發遊戲壓力過大才於網上稱要殺人

被告又表示「發自我內心」的意思為，他在精神緊張的情況下臨時起意；他僅在Discord上聲稱而沒有實行。被告否認購買或持有刀具。被告指自己是涉案Discord頻道中一個遊戲的開發者及管理員，頻道內有約900人。

被告表示4月1日他先在頻道抱怨無女友，曾提及自己無男性魅力及是「Incel」，之後兩度退出頻道。被告在凌晨5時退出頻道，因長期獨自支撐開發程序，他壓力過大而精神崩潰；下午6時因覺自己聲稱殺人的行為過於瘋狂而退出。

有關「確保10名女子死亡，因為她們值得」的內容，被告解釋覺得「仇恨女性會令我感覺好一點」；他另聲稱要刺傷30名男子報復，被告表示因無人合作開發遊戲，故感覺很孤獨，他否認在其他平台或現實中與人談及殺人計劃。

認曾想過將持刀捅人計劃變現實

被告續提到發布計劃後，他退出頻道並遭另外2名開發者開除。有人其後聯絡被告要求他不要繼續計劃，被告則回應自己已經好過來，不會再執行計劃；被告否認有旁人協助殺人計劃。

被告在另一段警誡錄影會面中指，發布殺人計劃時他腦內出現持刀捅人的畫面，持續約20分鐘。被告同意曾想過將畫面變成現實，但他無想過後續。他又指在網上搜尋許多殺人資訊，包括香港十大奇案，如hello kitty藏屍案、跑馬地紙盒藏屍案等。被告認為可能受該些案件影響，而想像殺人的畫面釋放了他焦躁不安的情緒。審訊明續。

案件編號：KTCC648/2025

法庭記者：雷璟怡