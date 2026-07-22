天氣酷熱｜新界部分地區正午氣溫高達33℃ 天文台料下午天晴酷熱

副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。天文台今日（22日）指，正午時分新界部分地區氣溫上升至33℃左右，又預料下午天氣大致天晴、酷熱。

天文台預料下午及今晚天氣大致天晴，下午酷熱，氣溫介乎27°C至32°C，但局部地區有驟雨，吹和緩偏南風。

根據天文台未來九天天氣預報，天文台指副熱帶高壓脊會在未來一兩日覆蓋華南，天氣大致天晴及酷熱，明日（23日）大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28°C至33°C；周五（24日）大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎28°C至33°C。

天文台又預料，位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並於本周後期進入南海北部，周末期間較大機會移向廣東東部沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置仍存在變數。受其影響，周六（25日）稍後至周日（26日）廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台指，周六（25日）短暫時間有陽光，有幾陣狂風驟雨及雷暴，晚上驟雨逐漸增多，氣溫介乎27°C至32°C，海有湧浪，風力為4至5級北至東北風，稍後離岸及高地有6級風；周日（26日）多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，氣溫介乎26°C至30°C，風力為5級西至西南風，離岸及高地風力達6至7級。

另外，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期影響南海北部，廣東沿岸天氣仍然不穩定。