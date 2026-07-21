書展2026︱一周吸引近百萬人次入場 家長趁最後一日掃貨 展商：補充練習十幾廿本咁買

一連七日的書展今日（21日）踏入尾聲，三大展覽吸引99萬人次入場，匯聚超過770家展商。連同「文化七月．悅讀夏季」活動，今屆書展場內場外共呈獻超過600項精彩活動。有網上書店負責人指，學生練習最為暢銷，稱「不少家長十幾廿本咁買」；亦有家長最後一日帶女兒前來「尋寶」，趁書展尋覓系列小說，補購「童年回憶」。

泛華發行：導演著作甚受歡迎

星島新聞集團旗下泛華發行代理有限公司總經理梁子文表示，今年公司維持一貫的折扣優惠，即1至2本8折，3本或以上75折。攤位陳列的1,200款本地流行文化讀物中，有些導演著作尤其受歡迎，反映讀者對展現個人風格的作品需求較大。

閱讀須與其他娛樂形式競爭

面對社會閱讀風氣轉變，梁子文觀察到閱讀須與其他娛樂形式競爭，「買書嘅錢，可以留到下個禮拜動漫節用，都可以北上去玩」。不過參展商亦有一些銷售策略，如他們身為代理商，策略就和出版社不同，不會投放大量資源到一兩本主打書籍，而是希望多展出不同書籍，每本書若能平均地賣出理想數量，加起來就是可觀的銷售額。

籲大會未來考慮減租

不過，梁子文指出，今年書展人流及生意均較去年遜色，目前生意也只是與去年持平。「今年同其他出版社交流過銷情，目前無一間話唔跌」。他透露，參展的租金支出龐大，此外還有攤位的裝潢及營運成本，建議大會未來考慮減租，減輕參展商負擔。

香港貿發局副總裁古靜敏表示，雖然開幕首數天連場大雨，但無阻廣大市民及旅客對書展的熱情，周六、日入場氣氛特別熱烈，書迷踴躍進場選購心頭好，可見書展繼續是深受市民喜愛的文化盛事。多場文化講座備受追捧，其中名作家劉震雲的講座更座無虛席。今年首設的東盟文學節亦同受歡迎，東盟作家與各地書迷現場互動，充分體現香港作為中外文化藝術交流中心的重要角色。

她補充，適逢香港貿發局成立60周年，展會期間推出慶祝活動，香港貿發局主席馬時亨於7月16日參與「灣仔社區共創藝術」工作坊，聯同香港藝術家李美欣（Messy Desk）及逾百名中小學生以畫筆描繪香港經濟面貌，場面熱鬧，共同創作出一幅別具意義的作品，稍後將於10月2日至29日在灣仔柯布連道（東行）電車站展示給公眾欣賞。

「燒味檔」打卡位令港式食譜熱賣

出版社經理梁先生指，書展首兩日受天雨影響人流較少，但周末及昨日人流回升，目前生意額與往年持平。關於今年的銷售策略，他表示店舖今年以香港美食為主題，攤位特設「燒味檔」打卡位吸引客人，指今次販賣的一本在家烹飪酒樓點心及燒味食譜銷量大增；此外，一本由網上評論員撰寫的足球書，趁世界盃熱潮亦大賣。問及未來會否延續打卡位佈置，他表示暫未有決定，不過今年「燒味檔」迴響不錯，不少家長經過看到都會與小朋友介紹以前的生活，「都幾好，有啲共鳴和回憶。」

練習本最暢銷 家長十幾廿本咁買

網上書店負責人潘小姐表示，今年最暢銷的是超級狀元編寫一系列物理、化學及生物科練習，和一款文言文補充練習，後者書展第三日已斷貨，需加印應付需求。她指店舖沒有為最後一天推出特別優惠，不過今年書展本身有推出「多買多平」的優惠，亦觀察到有不少家長「十幾廿本咁買」。她亦坦言整體人流及生意明顯較去年弱，原因除了社會整體閱讀實體書的風氣減弱，也因三樓文具文創區吸走部分人流，減弱了一樓綜合書刊樓層的吸引力。

楊小姐：重拾書本訓練專注力

有市民專門等到書展最後一日入場，期望以優惠價格購入心頭好。市民楊小姐表示，今日主要目標是購買雅思（IELTS）補充練習，亦可能會買些心理學書籍，預計花費1,000元左右。她稱自己已多年沒來書展，今年除了是購買應試練習外，也因為近期使用太多手機，希望重拾書本訓練自己專注力。

市民最後一日前來「尋寶」

亦有家長與女兒同行前來「尋寶」，陳女士指女兒幼時曾有一套完整的《老鼠記者》系列小說，惟如今缺少當中數本，故趁書展補購，「都係童年回憶嚟嘅」。她續指，打算選購本地作家散文集等。

就讀國際學校的Yanue表示偏愛英文奇幻及偵探小說，指自己看的書籍多是朋友推薦。媽媽劉太預計花費約兩、三千元，指平日也會定期到書店選購書籍，並定期捐贈或轉售藏書。

記者：周育瑩

攝影：何健勇