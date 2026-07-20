Soulgood Bakery鐵觀音巴斯克芝士蛋糕蠟樣芽孢桿菌超標近兩倍 食安中心指示停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（20日）公布，一個鐵觀音巴斯克芝士蛋糕樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，中心正跟進事件。中心發言人說，中心從銅鑼灣一餅店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本每克含28萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。涉事店舖位於軒尼詩道500號希慎廣場B1樓B105B號舖，資料顯示該店舖為人氣巴斯克蛋糕專門店 Soulgood Bakery。

餅店已按中心指示停售和棄置相關食品

中心已即時派員到有關餅店調查，並知會其上述違規事項。該餅店已按中心指示停售和棄置相關食品。中心亦已向有關餅店員工作出食物安全和衞生教育，並要求餅店員工進行徹底清潔和消毒。中心會繼續跟進事件及採取適當行動。調查仍然繼續。

該店的生酮．台灣鐵觀音巴斯克芝士蛋糕。網圖

發言人說，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。