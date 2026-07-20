謝展寰訪青海｜先後拜訪青海省政府、生態環境廳和能源局 與副省長劉濤會面

環境及生態局局長謝展寰今日（20日）展開青海訪問行程，先後拜訪青海省人民政府、青海省生態環境廳和青海省能源局。他上午首先參觀「青海生態之窗」智慧監管平台，了解該平台如何透過高清遠程網路視頻觀測系統和人工智能自動化分析技術，對全省典型區域生態類型、自然景觀及野生動物進行遠距離、大範圍、全方位的即時高清視頻觀測，協助生態環境保護督察、監管及執法。

拜會青海省人民政府副省長劉濤

謝展寰隨後拜會青海省人民政府副省長劉濤。謝展寰表示，兩地近年在生態環境保護、綠色低碳產業、環保技術等領域持續交流合作；香港在背靠祖國、聯通世界的獨特優勢下，會繼續發揮「超級聯絡人」和「超級增值人」的角色，連接內地與世界各地，進一步拓寬兩地合作空間。

謝展寰接着出席由劉濤主持、青海省生態環境廳黨組書記董玉毅及其他相關部門官員參加的座談會，就深化兩地生態環境政策及監管體系交流、科研及技術創新合作、人才培訓等事宜充分交換意見。

他下午到訪青海省清潔能源和綠色算力調度中心，與青海省能源局局長許海銘會面，了解青海省推動使用零碳能源的工作，並考察該中心實時監控全省清潔能源發電量及重點用能企業耗電量的情況。謝展寰表示，青海省是國家清潔能源產業高地，此行可把青海發展綠色低碳電力的先進經驗帶回香港，推動本港全面綠色轉型。

謝展寰一行同日亦參觀青海省自然資源博物館，了解青藏高原地質演化、當地保護自然資源及建設生態文明的工作。他明日（21日）將繼續青海訪問行程。