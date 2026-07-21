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入境處將軍澳新總部設執法展覽館 儲存逾3.8萬偽造文件

社會
更新時間：07:05 2026-07-21 HKT
發佈時間：07:05 2026-07-21 HKT

除了打擊各類型新興網上入境罪行，入境處十分關注使用偽假旅行證件作非法移民、犯罪或進行恐怖活動等罪行，並一直致力打擊有關偽假證件活動，歷年來曾搗破多宗大型跨國偷渡案件及偽造證件集團，檢獲不同類型的偽假旅行證件和製造工具。

入境處將軍澳新總部執法大樓設有執法展覽館，透過展出有關執法行動的圖片和報道、檢獲的證物和各種執法裝備，突出執法部多元化的工作和執法成果。展覽館儲存了超過38,700件被入境處檢獲的偽造文件，例如護照、身份證及證明書等；以及製造偽證的用具，例如印章及鑄模等。展覽館內亦展示各類證件樣本以供內部訓練之用。

入境處十分關注使用偽假旅行證件作非法移民、犯罪或進行恐怖活動等罪行，並一直致力打擊有關偽假證件活動。
入境處十分關注使用偽假旅行證件作非法移民、犯罪或進行恐怖活動等罪行，並一直致力打擊有關偽假證件活動。
隨着各國廣泛使用具生物特徵的電子護照，旅行證件的防偽能力大幅加強，入境處近年截獲偽證的數字已大幅減少。
隨着各國廣泛使用具生物特徵的電子護照，旅行證件的防偽能力大幅加強，入境處近年截獲偽證的數字已大幅減少。

偽造手法「與時並進」

隨着各國廣泛使用具生物特徵的電子護照，旅行證件的防偽能力大幅加強，不法分子較難以偽造證件蒙騙出入境機關。近年，入境處截獲偽證的數字已大幅減少，每年截獲偽證的數字已由2000年代初的約3,550本，大幅下降至2025年的370本。

另外，在港截獲的偽證的偽造手法亦起變化，以往偽證多為更換了相片或個人資料頁的旅行證件，而現時的偽證使用者則會用虛假的個人資料瞞騙有關國家出入境部門以申請真的旅行證件。根據分析，偽證使用者以東南亞、南亞及中東人士為主，他們多以迂迴路線從東南亞地區，經香港前往歐美地區，此情況或與地緣政治及經濟因素有關。

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