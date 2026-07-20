過渡性房屋︱牛頭角前雲泉學校校舍變身「成家」 提供120單位 最快明年第三季落成

政府在過去數年一直大力推動過渡性房屋發展，積極協助和促成非政府機構透過善用短期閒置的土地及建築物，以紓緩輪候傳統公屋和其他居住環境惡劣人士的生活困難。房屋局過渡性房屋專責小組向觀塘區議會提交文件，位於牛頭角上邨內的前香港道教聯合會雲泉學校空置校舍，在教育局確認不會用作教育用途後，房屋局擬將上址交予非政府機構用作過渡性房屋項目，項目有約120個單位，預計明年第一季動工，明年第三季或第四季落成。

根據文件指，專責小組經評審非政府機構提出的初步構思後，決定將校舍交予「基督教家庭服務中心」推展有關項目。計劃命名為「成家」，寓意不僅協助住戶改善生活條件，更透過計劃建立家園，促進鄰里關係，攜手建構和諧社區，實踐「立室、成家、建社區」的願景。為全面照顧基層住戶的需要，基督教家庭服務中心社工隊會在住戶入住前與每個家庭面談評估需要，了解其困難，並提供適切支援，如家具配對等，協助他們順利遷入。

文件續指，由於項目位於牛頭角上邨內，附近已有全面的生活和交通配套，項目每個單位都將設有獨立洗手間、淋浴間和開放式煮食空間。此外，項目亦會預留空間作休憩、居民互助及舉辦活動之用。營運機構將會為過渡性房屋居民提供合適的基本服務，如活動室及洗衣房等。

另外，項目有約120個單位，將提供不同大小的單位，包括可供二至三人入住的細單位，以至三至四人入住的較大單位，以符合不同申請者，特別是家庭的需要，單位的室內樓面面積主要介乎約17至32平方米。由於項目是透過改裝上述空置校舍成為過渡性房屋，項目的現有間隔或須重新設計和適當改裝，更新機電裝配及相關基建配套。扣除前期設計、技術評估和所需基建工程的時間後，預計建築期約為9個月。

觀塘區議員馬逸超向記者表示，區內部分劏房環境惡劣，例如「有五間房共用一個洗手間」的情況，故項目有助紓緩部分基層住屋需要，但「項目得百二個單位又太少」，期望當局能尋求更多地方增建單位。他續指，該位置交通配套尚算便利，前往牛頭角街市可選乘小巴接駁，而通往淘大花園及九龍灣一帶亦相當方便。不過他提到花園大廈即將展開重建工程，屆時拆卸期間或會產生環境噪音，對周邊住戶及商戶可能造成一定影響。

記者︰黃子龍