打風？天文台上調風力預測 低壓區大機會入南海 7.26高地7級強風 各大AI預測模型大兜亂

【熱帶氣旋/打風/天文台】天文台今日（20日）表示，預料一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。天文台亦上調周日（26日）風力預測，從昨日預料的高地達6級強風，上調至預料高地達7級強風。

打風︱四大AI預測路徑分歧 歐中料低壓區直指香港

天文台「地球天氣」頁面的AI模型預測，較昨日而言，今日各大模型的變化和分歧較大。以「風烏」為例，昨料該潛在低壓區會於周六最接近本港，惟今日的預測路徑卻移向本港東北面的廈門與福州一帶。

至於「盤古」及「歐中AIFS」，雖然預測的風力和影響範圍較小，卻維持路徑直指本港，並於周日（26日）最為接近。而傳統超級電腦「歐洲中期預報中心」的預測則較為不同，該低壓區範圍較廣，威力亦強，路徑同樣是劍指香港，惟預計抵達的日子較遲，料下周二（28日）才會最接近本港。

天文台各大AI模型預測（7月20日）：

明日初時部分地區雨勢較大 周末天氣不穩定

天文台表示，受廣闊低壓槽影響，明日廣東沿岸仍有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，隨後兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。吹和緩西南風。

展望明日初時部分地區雨勢較大。星期三有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。隨後一兩日漸轉天晴酷熱。周末期間天氣不穩定。

天文台各大AI模型預測（7月19日）：