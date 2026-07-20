世界盃2026︱信和三大商場直播冠軍戰 奧海城加開大電視迎4000球迷 見證王者誕生

2026世界盃冠軍戰於今日（20日）凌晨圓滿落幕，信和集團旗下三大商場——奧海城、屯門市廣場及荃新天地，延續「Goal Together全城開波」狂熱，吸引大批球迷深夜湧入觀賽。其中奧海城現場人潮逼爆，商場即時加開二期活動大堂的巨型大電視，合共容納近4,000名球迷齊聚歡呼；屯門市廣場同樣人頭湧湧，錄得約2,500人到場，歡呼聲此起彼落，震撼全場。荃新天地都聚集了逾800名球迷為心水球隊打氣，全城投入終極一戰。

奧海城4000球迷逼爆 即時加開二期大電視

奧海城貼心推出的外賣代取服務大受歡迎，球迷只需透過手機選購場內餐廳美食，即有專人將麥當勞、Dough Bros等餐飲直送觀賽區，實現「零中斷」的觀賽體驗。爆谷及特色小食攤位前人龍不絕，西班牙火腿及南美傳統瑪黛茶等決賽主題美食，更成為現場搶手之選。

屯門市廣場的即點即製即送服務同樣發揮效用，球迷可即場點選熱辣點心、即製窩夫及咖啡茶飲，而超市taste更設置期間限定小賣部，售賣冰凍飲品及小食外，提供雪糕和水果，讓觀賽享受全面提升。

全城開波圓滿落幕 運動經濟效應顯著

信和指，「Goal Together全城開波」活動自揭幕以來反應熱烈，每逢大戰場場爆滿，集團衷心感謝全港球迷的熱情參與，與球迷共同見證歷史時刻。集團表示，將繼續把握運動經濟機遇，未來賽事將延續直播傳統，為市民提供更多集體觀賽的熾熱體驗。