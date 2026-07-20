世界盃2026︱啟德體育園辦決賽直播派對 近700名球迷到零售館睇波 同慶西班牙稱王

四年一度世界足球盛事掀起全球熱潮，決賽本港時間今日（20日）凌晨3時上演，由衛冕冠軍阿根廷硬撼新一代勁旅西班牙的終極王者之戰，吸引全球球迷屏息以待。啟德體育園在啟德零售館2中庭打造大型「決賽直播派對」，免費直播這場萬眾期待的巔峰對決，吸引近700名球迷專程到場，在震耳欲聾的歡呼聲、美食香氣和熾熱氣氛中，共同見證世界冠軍誕生，將「香港主場」化身為「不夜足球嘉年華」。

零售館中庭決賽直播派對 吸引近700球迷到場

文化體育及旅遊局局長羅淑佩、副局長劉震及體育專員蔡健斌亦親臨現場，與近700名球迷一同觀賽，沉浸於這場全球體壇焦點賽事的激情之中 。現場吸引大批啟德街坊，亦有來自港九新界各區的市民、球迷專程到場，共同投入這場四年一度的足球盛宴。

巨型直播大屏幕震撼登場 「香港主場」秒變球迷熱點

決賽直播派對透過中庭巨型屏幕同步直播賽事，每當球員策動攻勢、送出關鍵傳球或作出精彩撲救時，現場即爆發雷鳴般掌聲及歡呼聲，熱烈程度猶如置身決賽現場。

深夜睇波也能大飽口福 美食陪伴球迷直落天光

除了決賽大戰，現場更設有即買即享的美食攤位，讓球迷邊睇波邊品嘗美食。為配合這場深夜足球狂歡，Greyhound Café及敏華冰廳等食肆特別通宵營業，供應宵夜及早餐，滿足球迷需要。現場啤酒更是買一送一，亦免費派發水動樂，讓球迷隨時補充水分，以最佳狀態投入決賽每一分鐘。

一家大細齊捧決賽 共度難忘足球之夜

不少市民專程到啟德零售館觀賞賽事。當中有不少觀眾為啟德街坊，他們盛讚啟德零售館設計完善，認為與一眾球迷在大電視前觀賞這場世界級體育盛事，令賽事更加精彩。