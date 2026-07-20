世界盃決賽凌晨上演 逾百球迷坐滿啟德零售館 羅淑佩到場一同觀賽

今屆世界盃決賽將於今日（20日）凌晨3時上演，由上屆冠軍阿根廷對上西班牙。本港多個商場通宵開放直播賽事。《星島》記者凌晨1時到訪啟德零售館，現場已有逾百名球迷提早到場「霸位」，不少人披上愛隊球衣以示支持，亦有人自備零食、露營櫈，享受今次世紀大戰。

鄭同學與兩位朋友一起到場觀賽，表示是於網上留意到零售館會舉辦直播活動，故特地到場觀賞決賽、感受氣氛。他說自己本身是巴塞隆拿、球員柏迪的球迷，故今晚支持西班牙。

球迷李先生與妻兒一家三口由觀塘來到啟德觀賽，認為4年一次的世界盃相當難得，故已預先請假，帶同6歲兒子到商場感受氣氛。雖然李先生支持西班牙，但兒子李小朋友就支持美斯及阿根廷，「我之前係覺得C朗贏（冠軍），但係佢輸咗。」

球迷李先生與妻兒一家三口由觀塘來到啟德觀賽，認為4年一次的世界盃相當難得，故已預先請假，帶同6歲兒子到商場感受氣氛。雖然李先生支持西班牙，但兒子李小朋友就支持美斯及阿根廷，「我之前係覺得C朗贏（冠軍），但係佢輸咗。」

九龍城區議員利哲宏今晚亦帶同兒子及其朋友觀賽，表示世界盃決賽，加上啟德零售館舉辦活動，認為必需支持。他亦笑言「因為屋企唔可以好嘈，出到嚟可以感受世界盃氣氛」，亦認為今日商場「坐爆哂」，加上與朋友、家人一起觀賽，覺得氣氛相當好。他又指，自己本身是英格蘭球迷，但因為英格蘭已被阿根廷擊敗，故「希望阿根廷輸啦」，預測今晚西班牙會贏2比1。

文體旅局局長羅淑佩、副局長劉震、體育專員蔡健斌今晚亦來到啟德零售館，幾人向通宵營業的食肆了解後，到樓上與市民一同觀賽。