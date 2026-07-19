善德基金會第九屆北京航天考察團啟動 70名高中生7月底赴京研學

香港善德基金會今日（19日）舉辦「第九屆北京航天科技考察團」啟動禮。適逢中國航天事業創建70周年，考察團全額資助70名包括校長推薦、共創明Teen及非華裔的優秀高中生，於7月27日起前往北京研學，實地考察國家級航天與科研機構，加強支援弱勢學生，以培育香港本地創科人才。

由香港善德基金會主辦的「善德關愛科研青年發展計劃－第九屆北京航天科技考察團」啟動禮，今日假香港理工大學蔣震劇院舉行。典禮獲保安局署理局長卓孝業、創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘、政制及內地事務局副局長胡健民，以及中聯辦新界東區事務部二級巡視員陳甫親臨主禮。活動亦邀請了特首政策組專家組成員周文港，以及香港理工大學空間科學教授吳波，分別為學生主講基本法、國家安全及航天科技講座。

12月首設滬杭人工智能考察

自2015年起，基金會已全額資助1,026名優秀中學生赴內地研學。今屆考察團於7月27日至8月1日帶領70名優秀高中生，包括校長推薦學生、共創明Teen學員及非華裔學生前往北京。行程由專家精心設計，以考察國家航天及科研機構、宣揚和平建設為主題，加強支援弱勢學子並激發創科興趣。此外，大會宣布將於12月首度組織70名學生遠赴上海及杭州考察高新科技企業，探索「人工智能+製造」及布局未來產業。今屆活動的支持機構為歷屆最多，獲得保安局、教育局、創科局、民青局、文體旅局、政制局等政府部門，以及本港12間大專院校、共創明Teen計劃和聯合國教科文組織協會等機構的通力支持。

冀港生以「港產太空人」黎家盈為榜樣

香港善德基金會常務副主席暨關愛科研策略委員會主席蔡敬業祝賀學員脫穎而出，並指出加快建設航天強國已納入國家「十五五」規劃，特區政府正就創科發展等進行公眾諮詢，航天之旅是培育創科人才的重要一環。他勉勵青年以香港首位載荷專家黎家盈為榜樣，積極裝備自己以參與國家航天事業。

卓孝業致辭時表示，欣賞基金會對基層及非華裔學生的支援，並大力支持特區政府推廣國安教育。他指出黎家盈作為首位「港產太空人」，憑著在警隊訓練中磨練出的堅強意志與細心謹慎質素，克服了太空人艱苦訓練。她的奮鬥故事證明，只要青年勇敢追夢，國家及宇宙都將提供無限的發揮空間。

蔡傑銘則表示，首位香港載荷專家黎家盈隨神舟二十三號進駐空間站並開展實驗，充分肯定了香港的創科實力。他寄語同學要保持求知慾，主動請教頂尖專家並將科研成果帶回香港；同時要傳承不畏艱難、迎難而上的載人航天精神，積極發揮香港所長以貢獻國家。

行程涵蓋國家級科研機構

考察團行程經多位專家學者精心設計，學生將實地參觀多個國家級航天與科研機構，包括中國科學院國家天文台興隆觀測基地、空間應用工程與技術中心、中國空間技術研究院（五院）及中國航天博物館，讓學生感受國家航天科研飛躍。

學生亦會到訪北京航空航天大學與當地青年交流、參觀石景山人形機器人訓練中心了解具身智能，並前往居庸關長城及天安門廣場觀看升旗禮，增廣見聞並培養家國情懷。