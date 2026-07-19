宏福苑善後︱政府正擬定上樓安排 強調居民毋須擔心出售業權後無法取回財物

大埔宏福苑火災後的善後工作正全力推進，有居民擔心出售業權後無法取回單位內財物。政府發言人今日（19日）重申，政務司副司長正與部門擬定下一步方針，盡量配合居民新居入伙時間，安排他們返回單位取回所需物品。另外，政府宣布向受影響業主劃一發放為期兩年、合共30萬元的租金補助，以協助居民安心重置長遠居所。

總結兩輪上樓經驗 擬定回屋取物安排

政府強調，宏福苑居民毋須擔心向政府出售單位業權後便無法取回仍在單位內的個人財物，政務司副司長現正聯同相關部門，總結早前兩輪上樓安排的經驗，並擬定下一步工作方針。

在具體安排的大方向上，當局會盡量配合住戶新居入伙時間，提供機會讓居民返回單位，以便取回所需物品。針對部分居民希望取回更多單位內物品的要求，政府會按實際情況作出考慮及具體安排，當中會仔細評估樓宇的整體狀況、居民及工作人員的安全，以及所需的大量人力配置和相關配套。

劃一發放兩年30萬租金補助

為免除大埔宏福苑業主的疑慮，讓其能更安心且具彈性地安排長遠居所，政府日前已公布優化租金補助安排，劃一向受影響業主發放為期兩年的租金補助。不論業主選擇哪一個長遠居住安排選項，或者是否成功揀樓，甚至沒有參加任何長遠居住安排，均可自2025年12月22日起，獲發兩年合共30萬元的租金補助，直至2027年12月21日。

此外，若業主選擇參加「特設銷售計劃」，其獲取租金補助的資格，將在購入新單位的轉讓契據日期起計三個月後方會終止。所有已獲發的租金補助不用退還，惟下一期的補助將不會發放。