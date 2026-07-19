宏福苑業主大會︱核數師報告遭大比數否決 據悉中英文日子有錯 前法團核數師拒出席會議

大埔宏福苑特別業主大會今日（19日）上午11時舉行，安排大埔社區中心作主場地，啟德、香港仔與天水圍則同步廣播。業主大會議程四，決議由前主席徐滿柑法團聘請的核數師所完成的核數報告，惟遭79.89%在場業主反對，最終核數師報告不獲通過。

合安：上屆法團核數師拒出席會議

會上，有居民質疑宏福苑2025年1至12月核數師報告顯示的日期中英文版本不一致。據悉，相關報告由徐滿柑所領導的前法團制訂，合安代表在會上表示曾邀請有關核數師出席會議，惟遭對方拒絕。

出席會議的宏建閣居民陳先生指，會上有任職會計師的街坊發現，報告中英文版本有出入，日期亦出錯，一份寫1月，另一份則寫12月。合安解釋稱是在火災後才獲安排接管文件，而報告來自管理公司置邦。

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