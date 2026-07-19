宏福苑大火︱監管制度將改革 發展局預告：屋宇署將參與每個大維修項目 設定期巡查

宏福苑大火獨立委員會日前已完成最後一場聽證會，歷時4個月共30場聽證會，揭露樓宇大維修工程種種流弊。發展局局長甯漢豪接受電視節目《講清講楚》訪問時表明，政府正着手對大維修監管制度進行根本性改變。她表示，今年第四季推出的加強版「招標妥」，市建局與屋宇署於各階段的參與度將大幅增加。甯漢豪指，屋宇署將參與每一個大維修項目，有別於以往的「抽樣巡查」，會改為「定期巡查」機制，主動且緊密地監察項目，包括從驗樓和施工報告，以至施工安全及合規情況。

預留1億予市建局成立分支公司 營運加強版招標妥

甯漢豪指，以往小業主在面對樓宇維修時往往孤立無援，難以判斷驗樓報告真偽及工程合理性。未來制度改革將全面加強政府介入，市建局及屋宇署角色將大幅提升。為應付加強版「招標妥」招聘等相關準備工作，甯漢豪說已預留一億元助市建局成立、營運一間分支公司。

市建局除繼續提供模範標書，更會參與招標及評標程序，甚至在工程的「售後服務」及跟進行動上，參與度都會比以往增加很多。被問到會否令評標過程變得冗長，甯漢豪相信未必會因此而拖長，因市建局及相關部門也具招標評標經驗，日後機制會設立時限，「絕對唔會俾佢哋無了期咁拖」。

設共享平台分享各部門資料 為預審名單把關

甯漢豪說，加強版「招標妥」將引入嚴格的「預審名單」機制。投標者過去若違反《建築物條例》或發生工業意外等，均會納入表現紀錄並直接影響評分，確保名單上的承辦商具備足夠操守與能力。她強調，會聚焦建築安全與誠信有關的紀錄，惟亦須在嚴謹和合理之間取得平衡。她指以往的預審名單依靠申請人申報，日後將由透過設立共享資料平台，利用各部門手持的資料協助把關。

至於《建築物條例》修訂草案，甯漢豪期望今年年底能提交立法會審議，以提升法例阻嚇力。她指修例重點包括收緊工程申報機制，日後涉及大型搭棚等樓宇維修工程，將不再被視為毋須事前審批的「小型工程」，相關施工方案必須先交由屋宇署審批把關。而加強版「招標妥」在第四季推出前，會先向立法會發展事務委員會交代細節。