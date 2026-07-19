狗隻入食肆︱至今11間獲批食肆退出計劃 謝展寰：措施正處於磨合期 暫未見有需要暫緩

狗隻入食肆新規例上周四（9日）起生效，惟實施後社會爭論不斷，有狗主被指違規容許狗隻使用人類餐具、讓狗隻上枱等，亦有食肆發現不妥後決定退出計劃。環境及生態局局長謝展寰在電視節目表示，計劃至今收到11宗退出申請獲批，不過指措施正處於磨合期，期望透過巡查及教育，減少違規情況，認為暫未見有需要暫緩政策。

謝展寰：狗主違規非普遍 冀慢慢磨合

網傳有狗主用人類餐具餵狗、任由狗隻爬上餐枱等相片，引起一般食客不滿。謝展寰承認，網民的相片不是假的，必定是有出現，但認為不是普遍情況，期望餐廳能守法跟足指引，亦呼籲狗主約束好狗隻。他希望透過巡查及教育，在磨合期間，慢慢減少不合規和不正確現象。

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「餐廳客源和定位主宰參加計劃成敗」

謝展寰又指，目前只是容許少部分食肆參加計劃，而非大規模，因此食肆或顧客都可有選擇，故未見有需要停止，但認為需要慢慢學習，並觀察有否需改進的地方。他表示暫時收到11宗退出申請獲批，但強調無意規管合資格申請食肆的種類或面積，認為餐廳應自行評估加入計劃可否吸引狗主光顧。

他坦言，餐廳最重要的考慮應是自己的客源，其客源和定位主宰參加計劃時是成功抑或失敗，如果其所在地或本身客人基本上不多是狗主，加上若店內客人擠逼、進食得很匆忙，而食客又不喜歡，變相餐廳都要自己做一些選擇。